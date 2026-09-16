Parashikimet e fundit të tabelës së playoff-ve të MLB 2026, dy javë para fillimit
Me vetëm dy javë deri te faza e play-offit, ndeshjet që nisin më 29-30 shtator priten të jenë të nxehta. Los Angeles Dodgers synojnë të bëhen ekipi i parë në një gjeneratë që fiton tre tituj radhazi në World Series, por rivalët si Atlanta Braves, Milwaukee Brewers, Chicago Cubs dhe Philadelphia Phillies janë gati t’i sfidojnë. Ndërkohë, Ligë e Amerikës duket më e dobët se zakonisht, duke hapur diskutime për formën e New York Yankees dhe potencialin e Tampa Bay Rays si pretendent kryesor.
Siç raporton Bleacher Report, parashikimet aktuale vendosin Tampa Bay Rays si fitues të AL East, me New York Yankees dhe Boston Red Sox si skuadrat që priten të hyjnë në postseason përmes wild-card. Në AL Central, Chicago White Sox priten të fitojnë divizionin, ndërsa Cleveland Guardians shihen si kandidat për wild-card. AL West shfaqet më i dobët; Houston Astros pritet të dalin fitues, ndërsa pjesa tjetër e divizionit duket larg. Në Nacional, Atlanta Braves pritet të fitojnë NL East me Philadelphia Phillies si kandidatët kryesorë për wild-card. Milwaukee Brewers duken favoritë në NL Central me Chicago Cubs si shok wild-card, ndërsa Los Angeles Dodgers priten të fitojnë NL West dhe San Diego Padres të mbajnë një vend të wild-card.
Në lindjen e Ligës Amerikane, Rays kanë formën më të mirë dhe pritet të marrin vendin e parë, ndërsa Yankees, me bilancin e dytë më të mirë të AL, ndoshta do të mbeten në pozicion wild-card. Red Sox kanë realizuar një rikthim të papritur gjatë stinorit dhe priten të jenë pjesë e fazës së nokautit. Edhe Toronto Blue Jays, kampionët mbrojtës të AL, vazhdojnë të luftojnë për një vend të fundit, por tani për tani duket më e mundshme që të mbetet jashtë.
Në mesataren e vendit, White Sox kanë shënuar përmirësim të madh nga një sezon katastrofik dy vjet më parë dhe janë në pozita për të fituar AL Central. Cleveland përsëri mbetet pranë dhe përfaqësohet si kandidat për wild-card, ndërsa në Perëndim, Astros, me Yordan Álvarez në krye të goditjeve, duken më të aftët për të siguruar titullin e divizionit. Texas Rangers dhe Seattle Mariners nuk po e mbajnë hapin e duhur për të kërcëlluar seriozisht pozicionet e larta.
Në Nacional, Braves kanë ndërtuar një ekip të fortë sulmues dhe duket se kanë siguruar kryesimin e NL East, me Phillies që ndjekin ngushtë. Brewers kanë një kulturë të konsoliduar dhe, me një sezon të suksesshëm, mund të jenë sfidues realë për titull; Jacob Misiorowski përmendet si faktor kyç për shanset e tyre. Dodgers vazhdojnë të jenë një nga ekipet më të frikshme të playoff-ve falë thellësisë së pesëmbajtjes, edhe pse Shohei Ohtani mund të mos vazhdojë të hedhë topin këtë sezon; Padres mbeten kërcënim i fortë për një vend në nokaut falë një bullpen-i të pasur.
Sa i përket serive të parashikuara, për ALWCS vlerësohet që Guardians mund të mbizotërojnë ndaj Astros, ndërsa Yankees pritet të kalojnë Red Sox. Në ALDS, Guardians parashikohen të eliminojnë White Sox, ndërsa Rays presin të kalojnë Yankees; në një ALCS të mundshme, Rays përfliten si ekipi që mund të mposhtë Guardians dhe të dalë në World Series.
Sipas Bleacher Report, këto parashikime pasqyrojnë një skenar ku opozita në NL duket më e fortë dhe AL paraqitet e hapur, duke bërë që çdo seri në playoff të jetë e diskutueshme dhe e paparashikueshme.
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