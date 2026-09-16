Bradly Nadeau synon vend në formacionin e Carolina Hurricanes: ‘Vij për të marrë vendin e dikujt’
Bradly Nadeau, sulmuesi 21-vjeçar, thotë se shkon në stërvitje me Hurricanes për të luftuar për një vend në formacionin e ndeshjes hapëse, edhe pse e di se kjo do të jetë një sfidë e madhe. Carolina kthehet me të gjithë 13 sulmuesit që luajtën të paktën një ndeshje në playoff gjatë rrugëtimit drejt titullit, por hapësira për një fytyrë të re mbetet e hapur.
Siç raporton nhl, skuadra pritet të jetë pa Seth Jarvis në fillim të stinorit pasi ai i nënshtrohet ndërhyrjes në shpatull për të riparuar një labrum dhe rotator cuff, me parashikimin që të rikthehet nga fundi i tetorit deri në dhjetor. Nadeau thotë se nuk synon një rol të përkohshëm: “Nuk jam këtu për të zëvendësuar thjesht dikë përkohësisht. Do të luftoj për vendin tim — vij për të marrë vendin e dikujt,” shprehu ai, duke theksuar se dëshira e tij është të fitojë hapësirën në mënyrë të qëndrueshme.
Ai e njeh thellësinë e sulmit të Hurricanes, që përfshin talente të reja si Andrei Svechnikov, Jackson Blake dhe Logan Stankoven, si dhe liderë me përvojë si Sebastian Aho, Nikolaj Ehlers, Taylor Hall dhe Jordan Staal. Nadeau pranon se konkurrenca e bën punën më të vështirë, por e motivon: për të, kjo situatë kërkon përkushtim të përditshëm dhe durim deri sa të vijë mundësia e duhur.
Rasti i tij i zhvillimit përfshin përzgjedhjen në rundin e parë të draftit të 2023 (vendin e 30-të) pas një sezoni të shkëlqyer me Penticton në BCHL, ku shënoi 113 pikë (45 gola, 68 asistime) në 54 ndeshje. Tek Universiteti i Maine mori 46 pikë (19 gola, 27 asistime) në 37 ndeshje sezonin 2023-24, para se të kalonte në profesionistë. Me Chicago Wolves në AHL shënoi 59 gola gjatë dy sezoneve të fundit (të tretët më shumë në ligë) dhe arriti 114 pikë në 116 ndeshje të rregullta; sezonin e kaluar u ngjit te Carolina dhe luajti 12 ndeshje në NHL, ku realizoi tre gola të parë në karrierë.
Sipas nhl, Nadeau dha një asist në humbjen 4-2 ndaj Tampa Bay Lightning në Prospect Showcase në Lane Arena, ndërsa tani po përqendrohet te kampi stërvitor që nis të enjten. Trajneri i Chicago Wolves, Spiros Anastas, ka vlerësuar përpjekjet e tij, duke përmendur se loja në penalty kill dhe qasja e tij e zellshme e bëjnë më të përshtatshëm për minuta të ndryshme në formacion; Nadeau synon të tregojë se mund të përdoret sipas nevojës dhe të fitojë një vend të qëndrueshëm në skuadër.
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