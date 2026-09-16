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16 Sht 2026
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Receta gatimi

Maklube palestinaze — oriz i përmbysur me pulë, patëllxhanë dhe lulelakër

· 3 min lexim
Maklube palestinaze

Maklubja (në arabisht “e përmbysur”) është pjata festive më e njohur e kuzhinës palestineze dhe levantine, që shërbehet në raste të veçanta familjare. Sekreti i saj qëndron te shtresat: copat e mishit në fund, perimet e skuqura në mes dhe orizi aromatik sipër, të gjitha të ziera së bashku në lëng mishi derisa shijet të bashkohen. Momenti më dramatik vjen në fund, kur tenxherja përmbyset me një lëvizje të shpejtë mbi pjatën e servirjes dhe pjata del si një “tortë” orizi me perime.

PËRBËRËSIT (për 6 persona):

  • 1 pulë e plotë (rreth 1,2 kg) ose 700 g mish viçi, i copëtuar
  • 3 gota oriz (rreth 600 g)
  • 2 patëllxhanë të mëdhenj, të prerë në rrathë
  • 1 lulelakër e vogël, e ndarë në copa
  • 2 patate të prera në rrathë
  • 1 qepë e madhe
  • 2 gjethe dafine
  • 1 lugë gjelle shafran Indie (turmeric)
  • 1 lugë çaji piper i zi
  • 1 lugë çaji kanellë
  • 1 lugë çaji kardamom i bluar
  • kripë sipas shijes
  • vaj për skuqje dhe pak vaj ulliri
  • 4 gota lëng pule (supë)
  • për servirje: arra pishe të thekura dhe majdanoz i freskët

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Lani orizin mirë dhe lëreni në ujë të kripur për 20-30 minuta; më pas kullojeni.
  2. Ziejeni pulën me qepën, gjethet e dafinës, kripën dhe pak piper për rreth 30 minuta. Kullojeni dhe ruajeni lëngun — do t’ju duhet për orizin.
  3. Skuqni në vaj të nxehtë patëllxhanët, lulelakrën dhe patatet derisa të marrin ngjyrë të artë. Nxirrini në letër kuzhine që të kullojë vaji i tepërt.
  4. Në një tenxhere të thellë me fund të trashë shtroni në fund rrathë patatesh (mbrojnë nga djegia), mbi to copat e pulës, pastaj perimet e skuqura në shtresa. Në fund hidhni orizin e përzier me shafranin e Indisë, kanellën, kardamomin, piperin dhe kripën.
  5. Hidhni lëngun e pulës të nxehtë derisa të mbulojë orizin rreth 2 cm sipër.
  6. Ziejeni në zjarr të fortë për 5 minuta, pastaj ulni zjarrin, mbulojeni me kapak dhe lëreni të ziejë ngadalë 30-35 minuta, derisa orizi të thithë të gjithë lëngun.
  7. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të pushojë 10-15 minuta me kapak të mbyllur.
  8. Vendosni një pjatë të madhe servirjeje përmbi tenxhere dhe përmbyseni me një lëvizje të shpejtë e të sigurt. Lëreni tenxheren përmbi pjatë për 2-3 minuta para se ta hiqni, që shtresat të vendosen mirë.
  9. Zbukuroni me arra pishe të thekura dhe majdanoz të freskët. Shërbejeni të ngrohtë, me kos ose sallatë pranë.

Koha e përgatitjes: 30 minuta. Koha e gatimit: rreth 1 orë e 15 minuta. Porcione: 6.

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