Senati amerikan rrëzon Aktin CLARITY për kriptomonedhat — konflikti i interesit i Trump-it “shpëtoi” bllokimin e projektligjit
Senati amerikan dështoi të martën të kalojë mocionin procedural për Aktin CLARITY, projektligjin historik që synonte të vendoste kuadrin e parë gjithëpërfshirës rregullator për asetet digjitale në Shtetet e Bashkuara. Me 49 vota pro dhe 50 kundër, mocioni nuk arriti pragun prej 60 votash të nevojshme për ta çuar projektligjin përpara.
Për autoren kryesore të projektligjit, senatoren republikane Cynthia Lummis nga Wyoming, rezultati ishte një goditje e rëndë. Pas votimit, ajo pranoi se projektligji nuk do të kthehet më këtë vit, duke i dhënë fund — të paktën përkohësisht — shpresave të industrisë së kriptomonedhave për një ligj federal.
Arsyeja kryesore e dështimit, sipas kritikëve, ishte konflikti i interesit i Presidentit Donald Trump. Demokratët, përfshirë senatoren Elizabeth Warren dhe senatorin Mark Warner, thanë se dispozitat etike të projektligjit nuk e frenonin mjaftueshëm presidentin, i cili ka fituar mbi 1 miliard dollarë nga bizneset e tij të kriptomonedhave — përfshirë platformën World Liberty Financial.
Opozita nuk erdhi vetëm nga demokratët. Disa republikanë votuan gjithashtu kundër, por për arsye të tjera: senatori Josh Hawley, për shembull, ngriti shqetësime lidhur me huatë bujqësore, duke treguar se projektligji kishte hasur kundërshtim nga fronte të ndryshme.
Tregjet reaguan menjëherë pas lajmit. Bitcoin ra rreth 4-5%, duke zbritur në rreth 76,000 dollarë — rënia më e madhe ditore që nga qershori. Aksionet e platformës Coinbase ranë mbi 10%, ndërsa ato të kompanisë Strategy rreth 6%.
Burimi: CNN
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