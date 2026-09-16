Raporti i Zyrës Buxhetore të Kongresit: lufta me Iranin i ka kushtuar SHBA-së 38 miliardë dollarë — dhe rritet me deri në 3 miliardë në muaj
Lufta gjashtëmujore e Shteteve të Bashkuara kundër Iranit i ka kushtuar Departamentit amerikan të Mbrojtjes 38 miliardë dollarë deri më 1 gusht, dhe kostoja pritet të rritet me 2 deri në 3 miliardë dollarë në muaj në varësi të intensitetit të luftimeve. Kështu thuhet në raportin e publikuar të martën nga Zyra Buxhetore e Kongresit (CBO), institucioni jopartiak i Kongresit, i cili e përgatiti vlerësimin me kërkesë të demokratit Brendan Boyle, kryesorit të pakicës në Komisionin e Buxhetit të Dhomës së Përfaqësuesve.
Sipas raportit, shpenzimi më i madh vjen nga zëvendësimi i municioneve të harxhuara: 21.7 miliardë dollarë, prej të cilëve 13.1 miliardë për raketat mbrojtëse kundër-raketore, 7.3 miliardë për raketat e lundrimit tokësor dhe 1.2 miliardë për municione të tjera. Pjesën tjetër e përbëjnë 10.4 miliardë dollarë për orët shtesë të fluturimit, 2.7 miliardë për karburant avionësh dhe 1.9 miliardë për pajisje të humbura në betejë. CBO-ja vëren se Pentagoni nuk iu përgjigj kërkesave të saj për të dhëna, ndaj vlerësimi mbështetet në databaza qeveritare dhe burime publike dhe “i nënshtrohet pasigurisë së konsiderueshme”. Shifra përkon ngushtë me vlerësimin prej 37.5 miliardë dollarësh që sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth dha në dëshminë para Senatit në korrik.
Raporti paralajmëron edhe pasoja ekonomike: lufta pritet ta rrisë inflacionin në SHBA me 0.5 pikë përqindjeje në tremujorin e parë të vitit 2027, kryesisht për shkak të rënies së dërgesave të naftës dhe gazit përmes Ngushticës së Hormuzit dhe çrregullimeve në Detin e Kuq. Sipas CBO-së, SHBA-ja ka përdorur nga gjysma deri në dy të tretat e inventarit të saj të raketave kyçe mbrojtëse, dhe rikthimi i stoqeve mund të zgjasë deri në pesë vjet. Zëdhënësi kryesor i Pentagonit, Sean Parnell, i hodhi poshtë pretendimet për mungesa, duke i quajtur “të pavërteta”.
Pasojat politike janë të menjëhershme: administrata Trump ka kërkuar 67 miliardë dollarë për kostot e luftës dhe nevoja të tjera urgjente ushtarake, por disa republikanë kanë sinjalizuar se Kongresi ka pak gjasa ta miratojë shpenzimin deri pas zgjedhjeve të mesit të mandatit në nëntor. “Lufta katastrofike e Donald Trump-it në Iran u ka marrë jetën ushtarakëve tanë trima amerikanë dhe ka plagosur të tjerë”, deklaroi Boyle. “Përtej kësaj kostoje njerëzore, ky raport jopartiak i CBO-së e bën të qartë se lufta u ka kushtuar taksapaguesve amerikanë dhjetëra miliardë dollarë, dhe vazhdon t’i rrisë kostot.” Tetëmbëdhjetë ushtarakë amerikanë kanë humbur jetën në luftën me Iranin.
Burimi: Reuters
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