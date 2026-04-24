Kategoria e Dytë/ Të shtunën finalja Besëlidhja–Oriku, caktohen datat e ndeshjeve shtesë
Besëlidhja dhe Oriku janë dy skuadrat që kanë siguruar ngjitjen në Kategorinë e Parë për edicionin e ardhshëm futbollistik, pasi u shpallën kampione në grupet përkatëse A dhe B të Kategorisë së Dytë.
Tashmë, mes tyre do të luhet edhe finalja e madhe që do të përcaktojë kampionin e Kategorisë së Dytë për edicionin 2025/2026. Sfida Besëlidhja – Oriku është programuar të zhvillohet më 25 prill, në orën 17:00, në stadiumin “Niko Dovana”. Ndeshja do të transmetohet live në RTSH.
Këtë fundjavë do të luhen edhe ndeshjet e play-off-it dhe play-out-it për edicionin e ardhshëm, me Departamentin e Garave që ka përcaktuar edhe kalendarin zyrtar të takimeve si më poshtë:
Finalja e Kategorisë së Dytë
Besëlidhja–Oriku, 25 prill, 17:00
Stadiumi “Niko Dovana”
Ndeshjet Play-off 2025/2026
Grupi A
Sopoti-Tërbuni
25 prill, 15:00
Shiroka-Erzeni
Grupi B
Bylis-Partizani B
27 prill, 16:00
Butrinti-Maliqi
Ndeshja play-out 2025/2026
Adriatiku-Këlcyra
26 prill, 15:00
