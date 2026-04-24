Tiranë 19°C · Kthjellët 24 April 2026
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
BTC $77,938 ▲ +0.54% ETH $2,311 ▼ -0.37% XRP $1.4327 ▲ +1.17% SOL $86.0000 ▲ +0.47%
Sporti

Kategoria e Dytë/ Të shtunën finalja Besëlidhja–Oriku, caktohen datat e ndeshjeve shtesë

· 1 min lexim

Besëlidhja dhe Oriku janë dy skuadrat që kanë siguruar ngjitjen në Kategorinë e Parë për edicionin e ardhshëm futbollistik, pasi u shpallën kampione në grupet përkatëse A dhe B të Kategorisë së Dytë.

Tashmë, mes tyre do të luhet edhe finalja e madhe që do të përcaktojë kampionin e Kategorisë së Dytë për edicionin 2025/2026. Sfida Besëlidhja – Oriku është programuar të zhvillohet më 25 prill, në orën 17:00, në stadiumin “Niko Dovana”. Ndeshja do të transmetohet live në RTSH.

Këtë fundjavë do të luhen edhe ndeshjet e play-off-it dhe play-out-it për edicionin e ardhshëm, me Departamentin e Garave që ka përcaktuar edhe kalendarin zyrtar të takimeve si më poshtë:

Finalja e Kategorisë së Dytë

Besëlidhja–Oriku, 25 prill, 17:00

Stadiumi “Niko Dovana”

Ndeshjet Play-off 2025/2026

Grupi A

Sopoti-Tërbuni

25 prill, 15:00

Shiroka-Erzeni

Grupi B

Bylis-Partizani B

27 prill, 16:00

Butrinti-Maliqi

Ndeshja play-out 2025/2026

Adriatiku-Këlcyra

26 prill, 15:00

