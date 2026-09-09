SPAR Albania blen 22 pika të Eco Market dhe KMY, forcon ndjeshëm pozicionin në tregun shqiptar
SPAR Albania, tashmë në pronësi të grupit Viva Fresh, ka arritur marrëveshje për blerjen e 22 pikave të shitjes nga dy rrjete të tjera supermarketesh në Shqipëri, Eco Market dhe KMY, duke shënuar një nga lëvizjet më të rëndësishme të konsolidimit në tregtinë me pakicë shqiptare gjatë këtij viti.
Lajmi është raportuar më 8 shtator 2026 nga media ekonomike ndërkombëtare SeeNews dhe përbën një zhvillim të ri, të ndryshëm nga temat e SeeNews që janë raportuar më parë në “Info Albania”.
Sipas SeeNews, SPAR Albania ka rënë dakord të blejë të 16 supermarketet Eco Market në Tiranë, si dhe gjashtë pika të KMY me sipërfaqe mbi 300 metra katrorë.
Eco Market është krijuar në vitin 2009 dhe zotërohet nga Armand dhe Agron Duka, ndërsa rrjeti KMY operohet nga Kombinati i Mishit Yzberisht, një kompani e themeluar në Tiranë në vitin 1997 dhe e kontrolluar në shumicë nga Grigor Lengo.
Marrëveshja vjen vetëm rreth një vit pasi Viva Fresh Group mori kontrollin e SPAR Albania nga BALFIN. Transaksioni i atëhershëm u realizua për 36.4 milionë euro.
Pas blerjes së SPAR Albania, Viva Fresh deklaroi se synonte të dyfishonte numrin e dyqaneve brenda pesë vjetësh. Në dhjetor 2025, rrjeti kishte hapur tashmë pikën e tij të 100-të.
Blerja e 22 dyqaneve të reja e përshpejton ndjeshëm këtë strategji.
Rëndësia e marrëveshjes qëndron edhe në faktin se tregu shqiptar i supermarketeve po hyn në një fazë më të fortë konsolidimi. SPAR po zgjerohet jo vetëm përmes hapjeve të reja, por edhe përmes blerjes së rrjeteve ekzistuese dhe marrjes së pikave me vendndodhje të konsoliduara.
SeeNews shkruan se i kishte kërkuar SPAR Albania informacion shtesë për marrëveshjen, por kompania nuk kishte dhënë përgjigje deri në momentin e publikimit të artikullit.
Me këtë transaksion, pronari i ri Viva Fresh po tregon se blerja e SPAR Albania nuk ishte thjesht hyrje në tregun shqiptar, por pjesë e një strategjie më të gjerë zgjerimi rajonal dhe rritjeje të shpejtë të peshës së grupit në tregtinë ushqimore.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.