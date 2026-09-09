BALFIN çon markën franceze KIABI nga Shqipëria në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë
Grupi shqiptar BALFIN po zgjeron jashtë Shqipërisë bashkëpunimin me markën franceze të modës KIABI, duke planifikuar hapjen e dyqaneve në Maqedoninë e Veriut dhe Kosovë.
Zhvillimi është raportuar më 8 shtator 2026 nga SeeNews dhe përbën një hap të ri konkret në strategjinë rajonale të një prej grupeve më të mëdha shqiptare të investimeve.
Sipas raportimit, dyqani i parë KIABI në Maqedoninë e Veriut pritet të hapet brenda muajit shtator.
Lajmi është bërë i ditur nga Redon Sholla, drejtor menaxhues i KIABI për rajonin, në një material të publikuar nga BALFIN. Për momentin nuk është bërë publike data e saktë e hapjes së dyqanit të planifikuar në Kosovë.
BALFIN po shqyrton gjithashtu vende të tjera ku mund ta zgjerojë më tej markën franceze, çka tregon se marrëveshja me KIABI po trajtohet si një projekt rajonal dhe jo vetëm shqiptar.
Hapi i parë ishte ndërmarrë në Shqipëri.
Dyqani i parë KIABI u hap në Tiranë në gusht 2025 dhe ishte i fokusuar vetëm te veshjet për fëmijë. Një vit më vonë, në gusht 2026, u hap dyqani i dytë në kryeqytet, këtë herë me produkte për gra, burra dhe fëmijë.
KIABI është një markë franceze e modës familjare, pjesë e ekosistemit të biznesit të familjes Mulliez, e cila kontrollon ose është e lidhur me një numër markash të mëdha ndërkombëtare të shitjes me pakicë.
Për BALFIN, zgjerimi i KIABI në vendet fqinje është një shembull i një tendence që po bëhet gjithnjë e më e dukshme: kompanitë shqiptare nuk po kufizohen më në importimin e markave ndërkombëtare në Shqipëri, por po marrin të drejtat dhe strukturat për t’i zhvilluar ato në të gjithë Ballkanin Perëndimor.
Vetë BALFIN e paraqet KIABI si pjesë të portofolit të tij të tregtisë me pakicë dhe deklaron se përfaqëson markën në Ballkanin Perëndimor.
Në këtë kuptim, lajmi ka interes më të gjerë se hapja e një dyqani të ri. Ai tregon zgjerimin e kapitalit dhe menaxhimit shqiptar në tregjet rajonale, përmes partneriteteve me marka të mëdha evropiane.
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