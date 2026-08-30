Kërcënim për jetën, evakuohet urgjentisht djali i Netanyahut nga SHBA-ja dhe kthehet në Izrael
Djali i madh i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, është kthyer urgjentisht në Izrael nga Shtetet e Bashkuara, pasi autoritetet izraelite kanë identifikuar një kërcënim serioz ndaj jetës së tij.
Shin Bet, shërbimi i inteligjencës së brendshme të Izraelit, konfirmoi të shtunën në mbrëmje se kishte marrë informacion për një kërcënim të rëndësishëm ndaj Yair Netanyahut. Pas një vlerësimi të situatës, autoritetet vendosën ta evakuonin menjëherë atë, së bashku me ekipin e tij të sigurisë, dhe ta rikthenin në Izrael.
Shin Bet nuk bëri të ditur burimin e kërcënimit apo detaje të tjera mbi natyrën e tij. Megjithatë, transmetuesi amerikan Newsmax raportoi më herët gjatë javës se Yair Netanyahu dyshohej se ishte bërë objektiv i një komploti për vrasje nga Irani në dhjetor të vitit të kaluar, kur ai jetonte në Florida.
Sipas Newsmax, inteligjenca izraelite kishte informuar autoritetet amerikane pasi kishte marrë dijeni për komplotin e dyshuar. Raporti, duke cituar një zyrtar amerikan të zbatimit të ligjit, pretendon se autoritetet në SHBA ishin paralajmëruar për rrezikun e mundshëm ndaj djalit të kryeministrit izraelit.
Zhvillimi vjen pak kohë pasi Benjamin Netanyahu deklaroi në një intervistë për Kanalin 14 se Irani kishte shënjestruar një prej djemve të tij. “Irani shënjestroi një nga djemtë e mi. Irani u përpoq të vriste një nga djemtë e mi”, citohet të ketë thënë kryeministri izraelit.
Yair Netanyahu, i cili prej kohësh shoqërohet nga një ekip sigurie izraelite, raportohet se është urdhëruar të largohej menjëherë nga Florida. Sipas Newsmax, ai u largua pa marrë me vete sendet personale dhe u kthye direkt në Izrael nën masa të shtuara sigurie.Djali i madh i kryeministrit izraelit ka jetuar prej disa vitesh në Florida.
Qëndrimi i tij në Shtetet e Bashkuara, së bashku me stilin e jetesës dhe sigurinë e financuar nga shteti, ka qenë vazhdimisht objekt debatesh dhe kritikash në Izrael, veçanërisht pas sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023.
Qindra mijëra rezervistë izraelitë janë mobilizuar që prej nisjes së luftës, ndërsa vendimi i Yair Netanyahut për të qëndruar jashtë vendit ka nxitur kritika nga një pjesë e opinionit publik, i cili e ka konsideruar këtë si një standard të dyfishtë.
Yair Netanyahu është gjithashtu aktiv në rrjetet sociale, ku komenton shpesh zhvillimet politike në Izrael dhe sulmon kundërshtarët politikë të babait të tij, kritikët e qeverisë dhe gazetarët.
Për momentin, autoritetet izraelite nuk kanë bërë të ditur nëse kërcënimi lidhet drejtpërdrejt me Iranin apo me ndonjë grup tjetër. Hetimet dhe vlerësimi i rrezikut ndaj tij vijojnë, ndërsa kthimi urgjent në Izrael ka ngritur pikëpyetje të reja mbi nivelin e kërcënimit ndaj familjes së kryeministrit izraelit.
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