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OVL-UÇK: Serbia mban arkivat, kërkojmë të vërtetën e drejtësi për të zhdukurit Një natë me 3 homerë: Pete Crow-Armstrong kryeson favoritët për çmimin MVP të NL Trump: Nafta, një dhuratë nga Venezuela për popullin amerikan Panik në ajër në Rodos, avioni me 33 pasagjerë pëson defekt në motor, përfshihet nga flakët gjatë fluturimit Ebola vijon të përhapet në Kongo, mbi 2.800 viktima
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MLB

Një natë me 3 homerë: Pete Crow-Armstrong kryeson favoritët për çmimin MVP të NL

· 2 min lexim

Pete Crow-Armstrong shënoi tri homerë dhe realizoi gjashtë RBI në fitoren 17-5 të Chicago Cubs ndaj Cincinnati Reds, një paraqitje që e vendosi menjëherë në qendër të vëmendjes në gara për çmimin MVP të Ligës Kombëtare. Sipas FanDuel Sportsbook, ai është aktualisht favorit i qartë me koeficient -1100 për të fituar çmimin MVP të NL.

Siç raporton Bleacher Report, Crow-Armstrong po mbyll sezonin me .282 në goditje, 36 homerë, 89 RBI dhe një OPS .944. Ai ka gjithashtu 32 vjedhje bazash, që e fut në diskutim për një sezon 40-40, ndërsa vlerësimet defensivë e nxjerrin në pah: 14 DRS midis qendrave fushës sipas The Fielding Bible dhe 23 OAA sipas Baseball Savant.

Crow-Armstrong po luan një rol kyç për Cubs (77-59), që aktualisht janë të dytët në NL Central dhe të parët në garën për wild card të NL, duke e afruar skuadrën drejt fazës së playoff. Pas tij në listën e favoritëve për MVP renditet Shohei Ohtani me koeficient +600; për sezonin ai ka .283 në goditje me 30 homerë dhe 80 RBI, ndërsa si pitcher mban bilancin 8-2 me ERA 1.79, WHIP 0.95 dhe 95 strikeouts në 85.2 inning. Ohtani është aktualisht jashtë nga roli i pitcher për shkak të problemeve në gju dhe bicepsin e djathtë, por vazhdon të ndikojë si designated hitter për Los Angeles Dodgers (81-55), liderët e NL West.

Në këtë pikë të sezonit, garën për MVP duket se e ka Crow-Armstrong si favorit të vështirë për t’u mposhtur, veçanërisht pas paraqitjes së jashtëzakonshme të së shtunës. Sipas Bleacher Report, kjo performancë i ka dhënë atij një avantazh të qartë në shortin për çmimin e Ligës Kombëtare.

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