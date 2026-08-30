Një natë me 3 homerë: Pete Crow-Armstrong kryeson favoritët për çmimin MVP të NL
Pete Crow-Armstrong shënoi tri homerë dhe realizoi gjashtë RBI në fitoren 17-5 të Chicago Cubs ndaj Cincinnati Reds, një paraqitje që e vendosi menjëherë në qendër të vëmendjes në gara për çmimin MVP të Ligës Kombëtare. Sipas FanDuel Sportsbook, ai është aktualisht favorit i qartë me koeficient -1100 për të fituar çmimin MVP të NL.
Siç raporton Bleacher Report, Crow-Armstrong po mbyll sezonin me .282 në goditje, 36 homerë, 89 RBI dhe një OPS .944. Ai ka gjithashtu 32 vjedhje bazash, që e fut në diskutim për një sezon 40-40, ndërsa vlerësimet defensivë e nxjerrin në pah: 14 DRS midis qendrave fushës sipas The Fielding Bible dhe 23 OAA sipas Baseball Savant.
Crow-Armstrong po luan një rol kyç për Cubs (77-59), që aktualisht janë të dytët në NL Central dhe të parët në garën për wild card të NL, duke e afruar skuadrën drejt fazës së playoff. Pas tij në listën e favoritëve për MVP renditet Shohei Ohtani me koeficient +600; për sezonin ai ka .283 në goditje me 30 homerë dhe 80 RBI, ndërsa si pitcher mban bilancin 8-2 me ERA 1.79, WHIP 0.95 dhe 95 strikeouts në 85.2 inning. Ohtani është aktualisht jashtë nga roli i pitcher për shkak të problemeve në gju dhe bicepsin e djathtë, por vazhdon të ndikojë si designated hitter për Los Angeles Dodgers (81-55), liderët e NL West.
Në këtë pikë të sezonit, garën për MVP duket se e ka Crow-Armstrong si favorit të vështirë për t’u mposhtur, veçanërisht pas paraqitjes së jashtëzakonshme të së shtunës. Sipas Bleacher Report, kjo performancë i ka dhënë atij një avantazh të qartë në shortin për çmimin e Ligës Kombëtare.
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