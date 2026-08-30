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Futbolli ne Kosove

Prishtina shkëlqen në derbi, e mposht Llapin 4:0

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Prishtina shkëlqen në derbi, e mposht




August 30, 2026

Futbolli.info

Prishtina shkëlqen në derbi, e mposht Llapin 4:0




4 minutes ago




futbolliinfo

Prishtina ka shënuar një fitore të thellë në derbin e xhiros së tretë të AlbiMall Superligës, duke e mposhtur Llapin me rezultat 4:0 në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Skuadra kryeqytetase e nisi ndeshjen furishëm dhe kaloi në epërsi që në minutën e dytë. Ishte sulmuesi nga Senegali, Assane Diatta, që shënoi për 1:0 pas vetëm dy minutash lojë.

Prishtina vazhdoi të kontrollonte ritmin e ndeshjes, ndërsa në pjesën e dytë epërsia e saj u bë edhe më e theksuar.

Në minutën e 63-të, Albin Krasniqi realizoi një supergol për 2:0, duke i dhënë skuadrës së tij një avantazh të rehatshëm.

Vetëm tetë minuta më vonë, Diatta shënoi sërish. Sulmuesi senegalez realizoi golin e tij të dytë personal në këtë takim për 3:0.

Prishtina nuk u ndal me kaq. Në minutën e 84-t, Arjanit Fazlija e gjeti rrjetën për 4:0 dhe vulosi fitoren bindëse të kryeqytetasve.

Me këtë triumf, Prishtina regjistron fitoren e dytë në po aq ndeshje të zhvilluara në këtë edicion të Superligës.

Ndeshja e xhiros së dytë ndaj Dritës nuk është zhvilluar për shkak të angazhimit të skuadrës gjilanase në garat evropiane dhe do të luhet në një datë të mëvonshme.

Në anën tjetër, për Llapin kjo ishte humbja e tretë radhazi në kampionat.


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