KFOR për Urën e Ibrit: Nuk vendosim ne, vendimi për hapje i takon BE-së dhe institucioneve të Kosovës
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ka njoftuar për përditësimin e procesit të optimizimit të pranisë së tij në Kosovë, duke theksuar se mandati i misionit mbetet i pandryshuar dhe se siguria e të gjitha komuniteteve vazhdon të jetë prioritet.
KFOR thekson se procesi i optimizimit, i paralajmëruar më 12 qershor 2026, po zhvillohet në mënyrë graduale, të koordinuar dhe transparente me institucionet e Kosovës, Bashkimin Evropian, Policinë e Kosovës dhe EULEX-in.
Sipas misionit, procesi mund të kthehet mbrapsht nëse zhvillimet e ardhshme ndikojnë në sigurinë afatgjatë në Kosovë apo në stabilitetin rajonal.
Në kuadër të kësaj, kalimi gradual nga prania e përhershme e KFOR-it në Urën mbi Ibër është pjesë e procesit më të gjerë të optimizimit dhe pasqyron përmirësimin e situatës së sigurisë.
“Vendimet lidhur me praninë e KFOR-it në Urën e Mitrovicës bazohen në vlerësimin tonë të situatës së sigurisë. KFOR-i nuk ka mandat për të përcaktuar nëse ura duhet të hapet apo jo. Këtë duhet ta përcaktojnë BE-ja dhe institucionet përkatëse në Kosovë, pasi KFOR-i të përfundojë praninë e tij në këtë urë”, tha admirali George Wikoff, Komandant i Komandës së Forcave të Përbashkëta të NATO-s në Napoli.
Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Okzan Ulutash, ka theksuar se përkushtimi i misionit ndaj sigurisë së të gjithë qytetarëve mbetet i palëkundur.
“Përkushtimi i KFOR-it për sigurinë e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë është i palëkundur”, ka deklaruar Ulutaş, duke shtuar se prania e misionit do të vazhdojë përmes patrullimeve, pikave të vëzhgimit dhe kontakteve me komunitetet lokale.
Ky mision ka njoftuar se prania e KFOR-it do të rritet në disa zona, përfshirë, pjesën veriore të Kosovës.
Në njoftim, KFOR ka sqaruar edhe raportin e tij me Policinë e Kosovës, duke theksuar se zbatimi i ligjit nuk është pjesë e mandatit të KFOR-it.
“Zbatimi i ligjit nuk është pjesë e mandatit të KFOR-it”, thuhet në njoftim, ndërsa theksohet se misioni vazhdon bashkëpunimin me organizatat e sigurisë në Kosovë, përfshirë Policinë e Kosovës.
KFOR e përshkruan Policinë e Kosovës si institucion të ligjshëm vendor të zbatimit të ligjit dhe si reaguesin e parë të sigurisë për zbatimin e ligjit civil dhe sigurinë publike.
KFOR-i më 10 gusht 2026 bëri të ditur për tërheqjen graduale të pranisë së përhershme nga Ura e Ibrit, e po ashtu ka nisur ta integrojë gradualisht Policinë e Kosovës në sigurinë e Manastirit të Deçanit./Telegrafi/
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