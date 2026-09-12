Kishin dalë për peshkim, 15-vjeçari shpëtohet në Alaskë pas dy ditësh në varkën e përmbysur. Dy viktima
Një operacion shpëtimi u zhvillua në ujërat e akullta të Detit Bering, pranë brigjeve të Alaskës. Një djalë 15-vjeçar mbijetoi për rreth dy ditë në një varkë të përmbysur pas mbytjes së anijes që vrau vëllain e tij të madh dhe kushëririn.Derek Parker Agnanga, siç quhet i mituri, kishte dalë për peshkim me vëllain e tij 35-vjeçar, Sydney Kulowi, dhe një kushëri. Varka e vogël ishte nisur nga fshati Savunga, në ishullin e Shën Lorencit, të premten, me një kthim të planifikuar të dielën në mëngjes. Kur ata nuk u kthyen, të afërmit e tyre njoftuan autoritetet dhe u nis një operacion kërkimi.
Në një moment gjatë udhëtimit, varka u përmbys. Rrethanat e incidentit janë ende të paqarta, me një anëtar të familjes që raportoi se një fije peshkimi u ngatërrua në motor, duke shkaktuar mosfunksionim të varkës.15-vjeçari arriti të ngjitej në barkën e përmbysur dhe qëndroi atje, pa ushqim dhe ujë, duke pritur ndihmë. Uji në zonë ishte rreth 10 gradë Celsius dhe kushtet e motit po e bënin të vështirë kërkimin.Anija Northwest Explorer mbërriti në vendngjarje dhe ekuipazhi arriti ta tërhiqte nga varka dhe ta transferonte në anije. Shpëtuesit e mbështollën me peshqirë të ngrohtë dhe përdorën jastëkë ngrohës. Trupat e 35-vjeçarit Sydney Cullowhee dhe kushëririt të tij 34-vjeçar, Burton Rook, u gjetën pasi u shpëtua 15-vjeçari.
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