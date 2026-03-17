Kjo është lufta jonë
Përgjigjet e mjaft shteteve europiane, anëtare të NATO-s, se “lufta me Iranin nuk është lufta jonë”, ka bërë që Donald Trump të indinjohet, dhe me të drejtë. Sulmet ndaj Iranit nisën nga SHBA dhe Israeli, pasi u krijua bindja e fortë se “Irani ishte dhe mbetet shtet që ndihmon dhe frymëzon terrorizmin, dhe se pajisja e tij me armë bërthamore do të thotë katastrofë globale”. Sulmet nisën furishëm, dhe se Irani sot gjendet nën breshëritë e rraketave dhe dronëve israelitë dhe amerikanë. Shkatërrimet nuk llogariten, por ajo që bien e sy, mbetet përhapja e konfliktit nga vetë Irani. Ai ka sulmuar Arabinë Saudite, kuvajtin, Irakun, Brunein, Israelin, Turqinë, Qippron, dhe thotë se do sulmojë edhe vendet e tjera. Por në fakt, çfarë do të thotë kjo ? Irani sot përbën rrezikun kryesor global, dhe duhet ndeshkuar. Ky ndëshkim duhet të vijë jo vetëm nga SHBA dhe Israeli, por edhe nga NATO, pasi terrorizmi nuk kursen askënd, as amerikanët, as europianët, dhe as arabët dhe aziatikët. Sot gjithë bota demokratike, duhet të jetë e bashkuar dhe ti thotë “NDAL” Iranit, shtetit të Iranit që ndihmon dhe frymëzon grupimet terroriste dhe përbën rrezik potencial për vendet e tjera fqinje dhe më gjërë. Sulmet e Iranit ndaj vendeve fqinje, mbetet rreziku më i madh për përhapjen e luftës. NATO, nuk duhet të mbetet pasive dhe të deklarojë se “kjo është lufta e SHBA dhe Israelit”. Faktet flasin ndryshe. SHBA ka qenë gjithmonë në pararojë të NATO-s, dhe luajtur rolin vendimtar në momente delicate për vendet anëtare dhe kontinentin Europian. Irani mbetet shtet terrorist, dhe rezoluta e miratuar sot nga Parlamenti i Shqiperisë, përbën një akt dinjitoz dhe përkrahje e madhe ndaj SHBA, si aleati ynë kryesor në botë. Po, kjo është edhe lufta jonë. Kjo është edhe lufta e Shqipërisë, edhe pse ne, nuk kemi potenciale ushtarake për të qenë present në Lindjen e Mesme. Kjo është lufta jonë, pasi Shqipëria mbetet kundër grupimeve terroriste, dhe ka dënuar dhe dënon me force veprimtarinë e tyre, dhe shtetet që i ndihmojnë dhe përkrahin. Ndaj, si gjithmonë, edhe sot, jemi në krah të SHBA-ve, dhe kundër shtetit terrorist të Iranit. Jemi në krah të presidentit Donald Trump, që ka vendosur të ndalë me forcë (pasi bindja nuk funksionojë) një regjim terrorist, që ka vite që financon dhe ndihmon grupimet e armatosura terroriste. Irani sot duhet të ndalet me çdo kusht, ashtu siç duhet të bashkohen me SHBA edhe NATO dhe çdo vend tjetër, që dënon dhe i ka shpallur luftë terrorizmit botëror, që inspirohet nga Irani.
