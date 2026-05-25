Premier League

Kjo nuk ndodhte prej vitit 1986, Liverpool pa asnjë përfaqësues në Botëror me Anglinë

· 1 min lexim

Për herë të parë që nga Kupa e Botës 1986, asnjë lojtar i Liverpool-it nuk është përfshirë në kombëtaren e Anglisë për një kompeticion të madh. Një mungesë historike, që shënon moment të pazakontë për “Reds”.

Ndërkohë, e kundërta ndodh me Arsenalin kampion të Premier League, që do të ketë një përfaqësim të fortë me “Tre Luanët” në Kupën e Botës. Na kampingun e Floridas, talenti i ri Ethan Nwaneri do t’i bashkohet Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze dhe Noni Madueke.

Ndryshim i qartë i balancave në Premier League, ku Arsenali po fiton gjithnjë e më shumë ndikim në skenën ndërkombëtare, ndërsa Liverpool përjeton mungesë të papritur në nivel përfaqësimi te kombëtarja angleze.

