Klasikja e Shqipërisë ndeshja e fundit e karrierës, vlerësohet arbitri Egin Doda
Dje, Egin Doda zhvilloi ndeshjen e fundit të karrierës së tij si asistent arbitër, në takimin mes Tiranës dhe Vllaznisë, duke mbyllur kështu një kapitull të rëndësishëm në arbitrim.
Në shenjë vlerësimi për karrierën dhe kontributin ndër vite, përpara nisjes së ndeshjes ai u vlerësua nga Presidenti i BASHF-së, Tahir Kastrati, si dhe nga kryetari i Kolegjiumit Tiranë “Luan Zylo”, Bujar Pregja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.