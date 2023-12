Koha për lamtumirë, mbrojtësi i njohur tërhiqet nga futbolli i luajtur

Giorgio Chiellini e ka vendosur: do të tërhiqet nga futbolli I luajtur. Ish-mbrojtësi I Juventusit dhe kombëtares italiane të futbollit do të mbyllë karrierën e tij në 31 dhjetor, datë kur përfundon kontrata që e lidh me klubin e Los Angeles FC.

Ishte vetë lojtari që disa ditë më parë la të kuptohej që finalja e MLS-së e humbur përballë Columbus Crew mund të ishte ndeshja e tij e fundit në karrierë. Tashmë mbetet vetëm zyrtarizimi i tërheqjes nga fusha e blertë.

Chiellini largohet pas 23 sezonesh si futbollist profesionist, 17 prej të cilëve me fanellën e Juventusit, klub me të cilin ka luajtur 561 ndeshje (I treti në renditjen e lojtarëve me më shumë ndeshje, pas Del Piero dhe Buffon) dhe ka shënuar 36 gola gjatë viteve 2005-2022.

Mbrojtësi ka fituar 9 tituj kampion Italie (radhazi), 5 Kupa dhe 5 SuperKupa të Italisë si dhe një titull kampion në MLS. Me kombëtaren italiane ka luajtur 117 ndeshje, 22 prej të cilave me shiritin e kapitenit në krah. Mes këtyre sigurisht edhe finalen e Euro 2020 , ku ngriti në qiell trofeun e kampionëve të Europës.

E ardhmja jashtë fushës mbetet për tu parë, por siç vetë ai ka lënë të nënkuptohet pritet që të marrë një rol drejtuesi në klubin bardhezi dhe tifozët e Juventusit mezi presin që një legjendë si ai të kthehet në klub.