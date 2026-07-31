Kompanitë e mediave sociale paditen për vdekjen e 4 adoleshentëve në SHBA, rritet presioni për sigurinë e fëmijëve
Familjet e katër adoleshentëve që vdiqën nga vetëvrasja paditën Meta-n, TikTok-un , Snapchat-in dhe YouTube-in për atë që ata e përshkruajnë si “vite të përshkallëzimit të dëmeve” nga përdorimi i platformave të tyre që përfundimisht rezultuan në vdekjen e tyre.
Padia, e paraqitur të enjten në Gjykatën e Lartë të Delaware, është e fundit në një mori padish të ngritura kundër gjigantëve të mediave sociale, të cilat pretendojnë se platformat e tyre krijojnë varësi dhe janë të rrezikshme.
Padia u paraqit në emër të katër familjeve nga Teksasi, Karolina e Veriut, Minesota dhe Tenesi, fëmijët e të cilave vdiqën gjatë një periudhe 14-mujore duke filluar nga korriku 2024 deri në shtator 2025.
Qendra Ligjore për Viktimat e Medias Sociale po ngre padinë në emër të familjeve dhe avokati themelues i saj, Matthew Bergman, tha se është “veçanërisht e spikatur” që fëmijët në këtë rast vdiqën “shumë kohë pasi” ishin ngritur padi të ngjashme.
Katër adoleshentët që vdiqën nga vetëvrasja përjetuan dëme, duke përfshirë varësinë nga mediat sociale, mungesën e rëndë të gjumit, depresionin, ankthin dhe idetë vetëvrasëse pas viteve të përdorimit të platformave sociale, thuhet në padi. Livi Castro vdiq në moshën 13 vjeç, Riv Kelleher në moshën 14 vjeç, Nathaniel Chambers në moshën 17 vjeç dhe Dawson Holden në moshën 18 vjeç.
Padia pretendon se kompanitë e mediave sociale e dinin se po u shkaktonin dëm përdoruesve të rinj.
Sacha Haworth, drejtoreshë ekzekutive e Projektit të Mbikëqyrjes së Teknologjisë, tha në një deklaratë se prindërit, aktivistët dhe denoncuesit kanë dalë hapur dhe janë takuar me ligjvënësit për vite me radhë dhe “ndërsa Kongresi është zvarritur, më shumë fëmijë kanë vdekur”.
Legjislacioni federal për mediat sociale ka ecur me një ritëm të ngadaltë. Senati miratoi Aktin e Sigurisë Online të Fëmijëve, i cili kishte mbështetjen e grupeve të prindërve dhe organizatave të avokatisë së fëmijëve, pikërisht dy vjet para se të ngrihej kjo padi. Dhoma e Përfaqësuesve nuk votoi kurrë për atë version të legjislacionit, dhe Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati aktualisht nuk janë dakord për dispozitat kryesore që mendojnë se duhet të përfshihen.
Jo të gjitha paditë janë të suksesshme dhe shumë prej tyre zgjidhen jashtë gjykatës. Javën e kaluar, një adoleshent nga Florida hoqi dorë nga çështja e tij kundër Metës, e cila ishte planifikuar të shkonte në gjyq në gjykatën shtetërore në Los Angeles, pa marrë asnjë pagesë nga kompania. Meta kishte argumentuar se adoleshenti përdorte Instagramin dhe Facebook-un e tij vetëm për vetëm disa minuta në ditë, mesatarisht, dhe krijoi shumicën e llogarive vetëm pasi punësoi një avokat në rastin e tij.
Megjithatë, çështjet gjyqësore në rritje mund të bëhen të kushtueshme, madje edhe për një kompani si Meta Platforms. Më herët këtë javë, Meta tha se kishte 2.4 miliardë dollarë shpenzime ligjore në tremujorin e dytë, të cilat kontribuan në një rënie relativisht të pazakontë të fitimit prej 14%.
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