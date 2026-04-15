Komuniteti arabo-amerikan mes krizës në Lindjen e Mesme dhe zhgënjimit politik
Tetëmbëdhjetë muaj pas zgjedhjeve presidenciale në SHBA, ku komuniteti arabo-amerikan në Michigan luajti një rol kyç, qyteti i Dearbornit gjendet sot në një udhëkryq ankthi dhe llogaridhënieje. Ajo që nisi si një lëvizje proteste ndaj politikës së jashtme amerikane në Gaza, është shndërruar në një krizë të thellë personale për mijëra banorë, ndërsa konflikti është zgjeruar tashmë edhe në Liban.
Një krizë që tejkalon kufijtë
Në Dearborn, shtëpia e përqendrimit më të madh të arabo-amerikanëve në Shtetet e Bashkuara, vëmendja është e fokusuar te lajmet që vijnë nga jashtë shtetit. Me zgjerimin e konfliktit pas sulmeve në Iran dhe përfshirjen e Libanit, familjet libanezo-amerikane po përballen me humbje të të afërmve dhe pasiguri për të ardhmen.
Sipas të dhënave të fundit, më shumë se 2,000 persona janë vrarë në Liban dhe mbi 1 milion janë zhvendosur. Për banorët si Assad Turfe, zyrtar i Qarkut Wayne, lufta nuk është thjesht një titull lajmesh: “Kam familje në Liban, po pres vetëm telefonatën që të më thonë se xhaxhai im ka vdekur”, u shpreh ai gjatë një takimi me mediat.
Llogaridhënia politike dhe zgjedhjet e mesmandatit
Votuesit e këtij komuniteti, të cilët ndihmuan Donald Trump të siguronte një mandat të dytë si ndëshkim ndaj politikave të administratës Biden-Harris, po reflektojnë mbi pasojat e këtij vendimi. Megjithëse udhëheqësit lokalë pranojnë se kushtet ekonomike dhe situata e sigurisë nuk janë përmirësuar, pak prej tyre shprehin keqardhje për votën e tyre të vitit 2024.
Nabih Ayad, themelues i Lidhjes Arabo-Amerikane për të Drejtat Civile, thekson se komuniteti ishte “i dëshpëruar” dhe se opsioni demokrat nuk ofroi një alternativë të besueshme për të ndalur dhunën në Lindjen e Mesme. Megjithatë, mbështetja për republikanët duket se është zbehur, me fokusin që tashmë është zhvendosur te zgjedhjet e mesmandatit.
Tensionet e brendshme dhe jeta në komunitet
Përveç luftës jashtë vendit, Dearborn po përballet me presione të shtuara brenda SHBA-së. Zbatimi i rreptë i ligjeve të reja për imigracionin ka krijuar pasiguri te familjet me status të rregullt dhe ato në proces.
Rritja e kostove të jetesës dhe ekonomia e tendosur po rëndojnë mbi bizneset e vogla lokale.
Tensionet janë rritur pas sulmeve të fundit në institucionet fetare, duke nxitur një klimë pasigurie në xhami dhe sinagoga.
Vigjilje dhe lutje në Parkun e Paqes
Të premten e kaluar, Parku i Paqes në Dearborn u shndërrua në një skenë zie. Qindra besimtarë dhe qytetarë u mblodhën me flamuj libanezë dhe fotografi të fëmijëve të vrarë në konflikt, duke kërkuar ndërhyrje diplomatike dhe fundin e dhunës.
“Ne jemi një komunitet në zi dhe kemi qenë në zi për një kohë shumë të gjatë”, deklaroi Suehaila Amen, aktiviste lokale. Ndërsa bisedimet diplomatike mes Libanit dhe Izraelit kanë nisur në Uashington, banorët e Dearbornit mbeten skeptikë, duke pritur që premtimet politike të përkthehen në siguri reale për të afërmit e tyre në Lindjen e Mesme.
