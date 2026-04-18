Kongresi amerikan zgjat për 10 ditë ligjin e debatueshëm të përgjimit FISA
Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka miratuar një zgjatje të përkohshme prej 10 ditësh për një nga ligjet më të debatueshme të mbikëqyrjes, duke mbajtur në fuqi një dispozitë kyçe të Aktit të Mbikëqyrjes së Inteligjencës së Huaj (FISA).
Masa e miratuar nga Dhoma e Përfaqësuesve dhe Senati zgjat deri më 30 prill funksionimin e Seksionit 702, një dispozitë që lejon agjencitë amerikane të inteligjencës, përfshirë Agjencinë e Sigurisë Kombëtare (NSA), të mbledhin të dhëna mbi shtetas të huaj jashtë territorit të SHBA-së.
Megjithatë, ky mekanizëm ka shkaktuar kritika të forta ndër vite, pasi mundëson edhe mbledhjen e komunikimeve që përfshijnë qytetarë amerikanë, pa një urdhër gjykate. Kritikët e kanë cilësuar këtë praktikë si një “rrugë të pasme” që anashkalon mbrojtjet ligjore të privatësisë.
Zgjatja afatshkurtër vjen pasi përpjekjet e Presidentit Donald Trump për të siguruar një rinovim më afatgjatë të ligjit dështuan për shkak të kundërshtimeve politike, përfshirë edhe brenda Partisë Republikane.
Seksioni 702 u shtua në vitin 2008, në kulmin e luftës globale kundër terrorizmit, duke zgjeruar kompetencat e mbikëqyrjes së inteligjencës amerikane. Megjithatë, zbatimi i tij ka ngritur shqetësime të vazhdueshme për shkelje të mundshme të privatësisë dhe të drejtave civile.
Pas votimit, lideri i shumicës në Senat, John Thune, deklaroi se ekziston ende hapësirë për reforma të mundshme të ligjit, duke theksuar nevojën për të gjetur një kompromis që mund të miratohet nga të dyja palët politike.
Mbështetësit e ligjit, përfshirë Trump, argumentojnë se ai është thelbësor për sigurinë kombëtare dhe për mbrojtjen nga kërcënimet terroriste. Në të kundërt, kritikët kërkojnë ndryshime që do të vendosnin kufizime më të forta dhe kërkesa për urdhra gjyqësorë për mbledhjen e të dhënave që përfshijnë qytetarë amerikanë.
Debati mbi balancën mes sigurisë dhe privatësisë mbetet i hapur, ndërsa Kongresi pritet të vazhdojë negociatat për një zgjidhje më të qëndrueshme në ditët në vijim.
