☁️
Tiranë 14°C · Vranët 14 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 100.90 ▼0.12%
ARI 4,707 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,415 ▼ -1.54% ETH $2,260 ▼ -0.97% XRP $1.4219 ▼ -1.22% SOL $91.2000 ▼ -3.65%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 100.90 ▼0.12 % ARI 4,707 ▲0.01 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 100.90 ▼0.12 % ARI 4,707 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
14 May 2026
Breaking
Manchester City nuk fal, Palace e dorëzuar sbën rezistencë dhe mban garën e titullit ende të hapur (RENDITJA) Alaves pret kampionët me nderime, por “nderin” ia bën Barcelona në fushë! Sevilla dhe Espanyol qetësohen, rrezikon Muriqi! Getafe drejt Europës Konjufca: Rrëzimi i aktakuzës së Speciales do të ishte fitore për Kosovën Raporti i Ombudsmanit: Gjykatat prijnë në shkeljen e të drejtave Gjini: Haradinaj fillimisht kërkoi të renditej i fundit në listë
Menu
Kosova

Konjufca: Rrëzimi i aktakuzës së Speciales do të ishte fitore për Kosovën

· 2 min lexim

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka bërë thirrje që procesi në Dhomat e Specializuara të Kosovës të mos shihen përmes rivaliteteve politike apo raporteve personale me ish-krerët e UÇK-së.

Duke folur për gjykimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Debat Plus, Konjufca tha se çështja e Gjykatës Speciale lidhet drejtpërdrejt me shtetin e Kosovës, UÇK-në dhe arritjet e saj.

Konjufca tha se qytetarët dhe partitë politike duhet të ndajnë kundërshtitë politike nga procesi ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-së, duke përmendur edhe ish-presidentin Hashim Thaçi dhe ish-deputeti Rexhep Selimi.

“Thirrja ime është kjo, ju lutem, edhe ju që keni pasur përplasje me Hashim Thaçin more edhe në 1990, unë i kam pasur mbas vitit 2005, besoni që ajo që ju e keni pasur kundërshtar politik, dikush e ka pasur kundërshtar Rexhep Selimin, po flas prej anës së LDK-së apo ndonjë nga PDK-së që ka pasur kundërshtim me Rexhepin, nuk bën kjo me qenë esenciale kur flisni për Gjykatën Speciale”, ka deklaruar ai.

Ai shtoi se rrëzimi i aktakuzës ndaj ish-krerëve të UÇK-së do të ishte fitore për Kosovën.

“Kur folni për Gjykatën Speciale relacioni është drejtpërdrejt me shtetin, me UÇK-në dhe arritjet tona. Bie aktakuza e Gjykatës Speciale fitorja është e Kosovës, Kosova çlirohet dhe i hjeket nga qafa një guri i madh që na ka ngarku. Qe po e zëjmë që aktakuza ka sukses për çka duhet me u gëzu, për Zotin këtë duhet me dallu nëse bën politik”, ka theksuar ai.

Sipas tij, Gjykata Speciale nuk është themeluar për emra individualë, por ka ndikim më të gjerë për Kosovën dhe luftën e UÇK-së.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu