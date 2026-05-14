Konjufca: Rrëzimi i aktakuzës së Speciales do të ishte fitore për Kosovën
Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka bërë thirrje që procesi në Dhomat e Specializuara të Kosovës të mos shihen përmes rivaliteteve politike apo raporteve personale me ish-krerët e UÇK-së.
Duke folur për gjykimin ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Debat Plus, Konjufca tha se çështja e Gjykatës Speciale lidhet drejtpërdrejt me shtetin e Kosovës, UÇK-në dhe arritjet e saj.
Konjufca tha se qytetarët dhe partitë politike duhet të ndajnë kundërshtitë politike nga procesi ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-së, duke përmendur edhe ish-presidentin Hashim Thaçi dhe ish-deputeti Rexhep Selimi.
“Thirrja ime është kjo, ju lutem, edhe ju që keni pasur përplasje me Hashim Thaçin more edhe në 1990, unë i kam pasur mbas vitit 2005, besoni që ajo që ju e keni pasur kundërshtar politik, dikush e ka pasur kundërshtar Rexhep Selimin, po flas prej anës së LDK-së apo ndonjë nga PDK-së që ka pasur kundërshtim me Rexhepin, nuk bën kjo me qenë esenciale kur flisni për Gjykatën Speciale”, ka deklaruar ai.
Ai shtoi se rrëzimi i aktakuzës ndaj ish-krerëve të UÇK-së do të ishte fitore për Kosovën.
“Kur folni për Gjykatën Speciale relacioni është drejtpërdrejt me shtetin, me UÇK-në dhe arritjet tona. Bie aktakuza e Gjykatës Speciale fitorja është e Kosovës, Kosova çlirohet dhe i hjeket nga qafa një guri i madh që na ka ngarku. Qe po e zëjmë që aktakuza ka sukses për çka duhet me u gëzu, për Zotin këtë duhet me dallu nëse bën politik”, ka theksuar ai.
Sipas tij, Gjykata Speciale nuk është themeluar për emra individualë, por ka ndikim më të gjerë për Kosovën dhe luftën e UÇK-së.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.