Kosovë-Turqi, Montella: Do të jetë një finale e madhe, duhet të përballojmë me sukses presionin
Trajneri i Kombëtares së Turqisë, Vincenzo Montella, ka folur në prag të finales së Play Off-it ndaj Kosovës, që vlen një vend në fazën finale të Kupës së Botës 2026.
Tekniku italian pranoi rëndësinë dhe presionin që e shoqëron këtë sfidë, por u shpreh i bindur se skuadra e tij ka kapacitet për ta përballuar situatën.
“Do të jetë presion. Ka lojtarë që nuk ishin të lindur kur Turqia luajti për herë të fundit në Botëror. Besoj se do ta përballojmë me sukses presionin”.
Montella e vlerësoi maksimalisht edhe rrugëtimin e Kosovës deri në këtë pikë, duke paralajmëruar një ndeshje të fortë dhe të barabartë.
“Kosova ka ardhur deri këtu me plot meritë. Ka pasur në vazhdimësi dhe rezultate pozitive. Besoj se do të jetë finale e madhe”.
Ndeshja mes Kosovës dhe Turqisë zhvillohet në stadiumin “Fadil Vokrri”, të martën në orën 20:45 dhe pritet të jetë një nga sfidat më të rëndësishme në historinë e të dyja përfaqësueseve.
The post Kosovë-Turqi, Montella: Do të jetë një finale e madhe, duhet të përballojmë me sukses presionin appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.