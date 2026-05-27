Krim i rëndë! 46-vjeçari dyshohet se vrau partneren shqiptare dhe i vuri flakën banesës
Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur qytetin e Ulqinit në Mal të Zi, ku një 46-vjeçar nga Kosova është arrestuar nën dyshimin se ka vrarë partneren e tij dhe më pas i ka vënë zjarrin banesës ku jetonin së bashku.
Sipas mediave , i dyshuari është B.G, 46-vjeç, ndërsa viktima është identifikuar si D.N., 36 vjeçe, shtetase shqiptare.
Ngjarja ka ndodhur në lagjen Kodre të Ulqinit. Policia malazeze njoftoi se rreth orës 00:30 ka marrë informacion për një zjarr të shpërthyer në një banesë. Menjëherë pas mbërritjes në vendngjarje, efektivët gjetën trupin e pajetë të gruas brenda objektit të përfshirë nga flakët.
Gjatë ndërhyrjes, policia ka lokalizuar edhe një person tjetër me djegie trupore, i cili më pas u identifikua si B.G. Ai fillimisht u dërgua për trajtim në Spitalin e Përgjithshëm dhe më pas u transferua në Qendrën Klinike të Malit të Zi në Podgoricë.
Sipas hetimeve paraprake, autoritetet dyshojnë se 46-vjeçari ka vrarë partneren e tij dhe më pas i ka vënë zjarrin shtëpisë për të fshehur gjurmët e krimit.
Policia bëri të ditur se i dyshuari është vënë nën kontroll brenda një kohe shumë të shkurtër dhe ndaj tij rëndon akuza për “vrasje të rëndë” dhe zjarrvënie.
Në koordinim me Prokurorinë e Lartë në Podgoricë, hetuesit kanë sekuestruar pamje nga kamerat e sigurisë, kanë mbledhur prova materiale dhe kanë marrë dëshmi nga persona të ndryshëm për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
Hetimi në vendin e krimit është kryer nga prokurori kompetent në prani të ekspertëve forensikë dhe forcave të policisë, ndërsa autoritetet vijojnë punën për të sqaruar rrethanat dhe motivet e kësaj ngjarjeje të rëndë.
