S&P 500 7,506 ▼0.18%
DOW 50,645 ▲0.36%
NASDAQ 26,574 ▼0.31%
NAFTA 89.87 ▼4.28%
ARI 4,482 ▼1.16%
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
BTC $74,972 ▼ -1.68% ETH $2,058 ▼ -0.74% XRP $1.3227 ▼ -0.98% SOL $83.4500 ▼ -0.5%
Ndalohen dy shtetas të Kosovës në Maqedoni, dyshohet për kontrabandë të emigrantëve
Krim i rëndë! 46-vjeçari dyshohet se vrau partneren shqiptare dhe i vuri flakën banesës

Një ngjarje e rëndë kriminale ka tronditur qytetin e Ulqinit në Mal të Zi, ku një 46-vjeçar nga Kosova është arrestuar nën dyshimin se ka vrarë partneren e tij dhe më pas i ka vënë zjarrin banesës ku jetonin së bashku.

Sipas mediave , i dyshuari është B.G, 46-vjeç, ndërsa viktima është identifikuar si D.N., 36 vjeçe, shtetase shqiptare.

Ngjarja ka ndodhur në lagjen Kodre të Ulqinit. Policia malazeze njoftoi se rreth orës 00:30 ka marrë informacion për një zjarr të shpërthyer në një banesë. Menjëherë pas mbërritjes në vendngjarje, efektivët gjetën trupin e pajetë të gruas brenda objektit të përfshirë nga flakët.

Gjatë ndërhyrjes, policia ka lokalizuar edhe një person tjetër me djegie trupore, i cili më pas u identifikua si B.G. Ai fillimisht u dërgua për trajtim në Spitalin e Përgjithshëm dhe më pas u transferua në Qendrën Klinike të Malit të Zi në Podgoricë.

Sipas hetimeve paraprake, autoritetet dyshojnë se 46-vjeçari ka vrarë partneren e tij dhe më pas i ka vënë zjarrin shtëpisë për të fshehur gjurmët e krimit.

Policia bëri të ditur se i dyshuari është vënë nën kontroll brenda një kohe shumë të shkurtër dhe ndaj tij rëndon akuza për “vrasje të rëndë” dhe zjarrvënie.

Në koordinim me Prokurorinë e Lartë në Podgoricë, hetuesit kanë sekuestruar pamje nga kamerat e sigurisë, kanë mbledhur prova materiale dhe kanë marrë dëshmi nga persona të ndryshëm për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Hetimi në vendin e krimit është kryer nga prokurori kompetent në prani të ekspertëve forensikë dhe forcave të policisë, ndërsa autoritetet vijojnë punën për të sqaruar rrethanat dhe motivet e kësaj ngjarjeje të rëndë.

