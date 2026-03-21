EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
Bota

Kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan: Brexit ka sjellë dëme

Britania duhet të rikthehet në BE sa më shpejt

NEW YORK, NEW YORK - 25 SHTATOR: Sadiq Khan, Kryetar Bashkie i Qytetit të Londrës, flet në skenë gjatë Samitit Vjetor të Concordia 2024 në Sheraton New York Times Square më 25 shtator 2024 në New York City. (Foto nga Leigh Vogel/Getty Images për Samitin e Concordia)

Kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan, ka deklaruar se Brexit ka sjellë pasoja të dukshme negative për Mbretërinë e Bashkuar në planin ekonomik, social dhe kulturor, duke kërkuar rikthimin sa më të shpejtë në Bashkimin Evropian.

Në një intervistë ekskluzive për medien italiane, Khan u shpreh se “fati i United Kingdom dhe i Londrës është në Bashkimin Europian”, duke e cilësuar këtë si një drejtim të pashmangshëm në një botë gjithnjë e më të paqëndrueshme.

Ai theksoi se efektet e Brexit-it ndihen çdo ditë, ndërsa iu referua studimeve të fundit nga institucione si Goldman Sachs, sipas të cilave ekonomia britanike do të ishte rritur me rreth 10% më shumë nëse vendi do të kishte mbetur në BE.

Kryebashkiaku laburist bëri thirrje që kryeministri Keir Starmer dhe Partia Laburiste të angazhohen në zgjedhjet e ardhshme me premtimin për rikthimin në BE, madje edhe pa organizuar një referendum të dytë.

“Evropa është siguria jonë e vetme,” theksoi Khan, duke shtuar se rikthimi në union është bërë gjithnjë e më i domosdoshëm në një kontekst global të pasigurt, ku ai përmendi edhe rolin e Donald Trump në SHBA.

