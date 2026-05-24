Kthimi i aktivistëve të flotiljes në Spanjë shkakton përleshje dhe arrestime, ndërsa Izraeli kritikon ‘hipokrizinë’
Mbërritja në Spanjë e aktivistëve të Flotiljes Global Sumud shkaktoi përleshje në aeroportin e Bilbaos, me akuza nga policia dhe katër arrestime. Izraeli thirri një diplomat spanjoll për të vënë në dukje mungesën e koherencës.
Mbërritja në Spanjë e një grupi aktivistësh nga Flotilja Global Sumud u zbeh të shtunën nga skena të tensionuara në aeroportin e Bilbaos, ku shpërthyen përleshje me Ertzaintza-n, forcën autonome policore për Vendin Bask. Trazirat përfunduan me arrestimin e katër personave me akuza për mosbindje të rëndë, rezistencë ndaj autoritetit dhe sulm ndaj një oficeri policie.
Sipas burimeve policore, incidentet ndodhën ndërsa gjashtë anëtarë të flotiljes, të cilët sapo kishin zbarkuar, po pozonin për median dhe bllokuan një nga daljet e mbërritjeve në aeroport. Oficerët ndërhynë më pas, duke marrë parasysh se kordoni i sigurisë ishte thyer, gjë që çoi në shtyrje dhe momente tensioni të lartë midis aktivistëve, mbështetësve dhe policisë.
Kthimi i këtyre aktivistëve ishte vonuar me një ditë sepse dy prej tyre u dërguan në spital, të plagosur kur u ndaluan nga forcat izraelite ndërsa përpiqeshin të arrinin në Rripin e Gazës me ndihmë humanitare.
Të arrestuarit iu dorëzuan autoriteteve gjyqësore pas incidenteve në aeroportin e Bilbaos.
Në të kundërt, 20 aktivistë të tjerë nga Flotilja Globale Sumud zbarkuan në aeroportin e Barcelonës-El Prat rreth mesditës, pa u raportuar asnjë incident.
Rreth 200 persona i pritën në terminal me flamuj palestinezë dhe pankarta mirëseardhjeje. Midis të pranishmëve ishin përfaqësues politikë dhe zyrtarë publikë që shprehën mbështetjen e tyre për iniciativën.
Aktivistët ishin kapur pesë ditë më parë në ujëra ndërkombëtare, ndërsa po shkonin drejt Gazës me ndihmë humanitare, në një operacion që ka shkaktuar kritika dhe ankesa për trajtimin që kanë marrë gjatë ndalimit të tyre.
Akuzat e Santiago González
Një nga aktivistët spanjollë, Santiago González Vallejo, raportoi pas deportimit të tij se dhuna kundër tyre kishte qenë “në kulminacion” gjatë ndalimit të tij. Ai i tha RTVE të premten se Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben Gvir, u tha atyre se “as Palestina dhe as Gaza nuk ekzistojnë” dhe i quajti ata “terroristë”.
Ashtu si aktivistë të tjerë, González tha se kishte pësuar goditje, mbajtje të dhimbshme me anë të shtrëngimit dhe ndërprerje të ilaçeve, dhe tha se disa nga shokët e tij mbeten në spital me lëndime të rënda.
Ndërsa aktivistët kthehen në Spanjë në faza, koalicioni organizues po shqyrton veprime ligjore mbi ndalimin dhe keqtrajtimin arbitrar, ndërkohë që njofton gjithashtu se do të vazhdojë me iniciativa të reja për të denoncuar bllokadën e Gazës.
Franca ndalon Itamar Ben Gvir për shkak të trajtimit të aktivistëve të flotiljes
Polemika rreth Flotiljes Globale Sumud ka pasur edhe pasoja diplomatike.
Franca i ka ndaluar Ministrit Ben Gvir të hyjë në territorin e saj, duke i konsideruar veprimet e tij “të papranueshme” ndaj qytetarëve francezë dhe të tjerë evropianë të ndaluar gjatë ndalimit të flotiljes.
Paris ka thënë se vendimi i përgjigjet një sërë sjelljesh “poshtëruese dhe kërcënuese”, duke përfshirë videot e shpërndara në rrjetet sociale në të cilat ministri shihet midis aktivistëve të lidhur dhe të gjunjëzuar.
Ministri i Jashtëm francez ka theksuar se, megjithëse qeveria franceze nuk është dakord me iniciativën e flotiljes, “ajo nuk mund të tolerojë që zyrtarët publikë të frikësojnë ose keqtrajtojnë qytetarët evropianë”, dhe tregoi se Franca dhe Italia do të kërkojnë sanksione në nivelin e Bashkimit Evropian kundër zyrtarit izraelit.
Diplomati spanjoll thirret për të vënë në dukje mungesën e koherencës
Drejtori Politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ambasadori Yossi Amrani, thirri të dielën të Ngarkuarën me Punë të Ambasadës Spanjolle në Izrael, Francisca Pedrós, me udhëzim të Ministrit të Jashtëm Izraelit Gideon Sa’ar, për një takim sqarues pas publikimit të videove dhe imazheve që tregojnë akte dhune nga autoritetet spanjolle kundër aktivistëve të flotiljes.
Një deklaratë u publikua më pas:
“Drejtori Politik vuri në dukje hipokrizinë e qeverisë spanjolle, e cila dërgon provokatorët e saj në Izrael dhe më pas e dënon Izraelin për veprimet e tij të ligjshme për të zbatuar një bllokadë detare ligjore – ndërsa në të njëjtën kohë autoritetet spanjolle përdorën dhunë të rëndë kundër të njëjtëve pjesëmarrës në flotilje.”
