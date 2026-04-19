Kujdes ju shoferë emigrantë, 27 rregulla si duhet t’i jepni makinës në Shqipëri
Këshilla për shqiptarë nga Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, turistë, emigrantë që kthehen për pushime, etj.
Ju kujtoni se dini të drejtoni automjetin? Kujdes! Ka disa rregulla të pashkruara në Shqipëri që duhet t’i dini.
1. Kur keni një veturë përpara jush, mos kujtoni se do t’iu japë sinjal për kthim majtas ose djathtas kur merr kthesën në fjalë.
2. Kur keni një veturë përpara jush dhe bën një parakalim të një veture tjetër, mos shpresoni se do t’ju paralajmërojë me sinjal kur duke bërë atë parakalim ju zë korsinë tuaj.
3. Mos kujtoni se duke ruajtur një distancë të arsyeshme nga automjeti që keni përpara jush, jeni të qetë. Aty, midis do të futet si rrufe një veturë që vjen nga pas jush. Mos respektoni distancat se e pësoni më keq!
4. Mos kujtoni se meqë shihni një veturë policie stradale në rrugë, qarkullimi do të jetë i qetë. Drejtuesit sillen si ëngjëj para policit në buzë të rrugës dhe pastaj vozisin përsëri si të çmendur.
5. Mos kujtoni se në Shqipëri parakalohet nga e majta. Aspak, të gjithë rrezikon t’ju parakalojnë nga e djathta juaj, me shpejtësi skëterre.
6. Kur dilni nga një rrugë dytësore për në një rrugë më të rëndësishme, nga e djathta, mos kujtoni se keni ndonjëherë prioritet. Ai që është në rrugën e gjerë kujton se kjo mjafton që t’ju shohë me përbuzje dhe të ecë pa pritur që ju të kaloni.
7. Kujdes, mos ja u bëni me dorë për kortezi kalimtarëve që përpara xhamit tuaj kalojnë në vijat e bardha. Ata në mjaft raste e marrin këtë për fyerje dhe mund t’ju shajnë me libër shtëpie.
8. Kur futeni ose dilni nga një rrethqarkullim mos kujtoni se tjetri që del apo hyn e ka idenë kontekstuale se kush prej jush ka prioritetin. Ai tjetri e quan veten kurdoherë prioritar.
9. Kur një veturë ju vjen nga pas duke bërë fap fap me drita të gjata largohuni menjëherë nga korsia që keni zënë sepse kur hapni krahun mund të hani një goditje në kënd që t’ju sjelli rrotull me gjithë makinë në rrugë a në fushë.
10. Kur një autombulancë kërkon t’i hapni rrugë me sirenë, kujdes se pas saj, duke përfituar nga njeriu që po vdes, i ngjiten pas tre ose katër vetura të tjera që kërkojnë të përfitojnë.
11. Kur jeni para një semafori me dritë jeshile, por aty ,ndodhet edhe një polic, shihni policin c’u thotë, mos çani kokën për semaforin.
12. Mos kujtoni se kur duke qenë të parkuar dikush ju gërvish automjetin, do të lejë aty një pusullkë me numër telefoni duke deklaruar gabimin e tij.
13. Kujdes, sepse të ecësh sipas rregullit, me shpejtësi të kufizuar, mund të shkaktoni aksident, sepse të tjerët ju gjuajnë nga pas.
14. Mos i bjer borisë për t’i tërhequr vëmendjen një drejtuesi makine që bën gabime përpara jush. Ai do t’ju shajë me të gjitha fjalën që përmbajnë seks brenda tyre, madje edhe po të jetë femër.
15. Nëse dëshiron të parakalosh ose të rinisesh, dhe për këtë jep sinjal, mos shpreso se ai që vjen nga pas do të presë sa të kalosh ti. Ai ka punë, nuk ta ka ngenë.
16. Kur ndodh një aksident, sado i vogël, mos prit që fajin të mos e kesh ti. Ti je gjithnjë fajtori.
17. Kur je në makinë, kujdes, çfardo që të të thonë drejtuesit e tjerë të automjeteve, mos kthe përgjigje nëse dëshiron që të mos flesh atë natë në spital.
18. Kur del ose hyn në rrugë të shpejtësisë të madhe, në nëntë raste nga dhjetë, mos kërko që të ketë parashikuar njeri dalje ose hyrje sipas standardeve. Sidomos në hyrje daljet te pikat e karburantit çdo hyrje dhe dalje është një rrezik vdekjeje.
19. Kujdes se kalimtarët kalojnë nga njëra anë te tjetra e autostradës sepse kujtojnë se janë sprintjerë, ose se janë të pavdekshëm. Fajin e ke gjithmonë ti.
20. Mos prit që kur dikush parkohet të mendojë për të tjerët duke u pozicionuar pas makinës së parë. Ai zë vend sa për tre makina të parkuara duke lënë distanca të panevojshme me të tjerat.
21. Kur shkon te një lavazh, mos prit që ta pastrojnë xhamin e përparmë me leckë të pastër. E bëjnë gjithë vaj.
22. Mos prit që ndonjë femër që nget makinën të mos mendojë që edhe të flasë në telefon, të shohë veten në pasqyrë, të krihet, të bëjë make up, etj. Burrat mund të mendojnë edhe më shumë se ato.
23. Mos prit që ai që vjen përballë natën të mos ndezë papritur dritat e gjata. Ai është gjithmonë më i fortë se ty.
24. Kur bën aksident mos kujto se do të abuzosh duke kërkuar shpërblim nga sigurimi i makinës aq shpejt sa ti kujton!
25. Kur qarkullimi në korsinë tënde është i rënduar dhe ecën ngadalë, mos prit që ata që janë pas teje të presin rradhën, por hyjnë në sens të kundërt te korsia anash teje.
26. Kur je kalimtar, mos kujto se fakti që po kalon në vijat e bardha ose në dritën jeshile të semaforit të mbron. Prit një herë të ndalojë fare makina në xhade pastaj guxo të ecësh duke shpresuar se ka shanse për të mbijetuar.
27. Ju modernët që vini me biçikleta, motoçikleta, etj. kujdes sepse automobilistët as ua fishëllejnë fare. Ju jeni qënie të dobta që as ia vlen të keni të drejta në rrugë.
Ka edhe shumë rregulla të tjera të pashkruara. Jo se ka faj, por shumica nuk i di fare rregullat e qarkullimit rrugor. Ka një shumicë që i di, por iu duken fyese. Nuk përshtaten me identitetin tonë kombëtar. Atë që e shihni se i respekton rregullat e qarkullimit rrugor, konsiderojeni si të dyshimtë! Diçka ka ai që hiqet si i rregullt.
