Kupa e Botës, Irani: Gati për të marrë pjesë
Irani thotë se është plotësisht i përgatitur që ekipi i tij kombëtar i futbollit të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026, që do të mbahet në Meksikë, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësja e qeverisë Fatemeh Mohajerani i tha transmetuesit shtetëror IRIB se Ministria e Sportit dhe Çështjeve të Rinisë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për pjesëmarrjen e ekipit.
Këto fjalë e shkatërrojnë plotësisht ëndrrën e Italisë për një ndryshim kursi, dhe vijnë vetëm një ditë pas atyre të Ministrit të Sportit dhe Rinisë të vendit, Ahmad Donyamali, i cili e kishte mbajtur pjesëmarrjen e Iranit në diskutim: “Detyra jonë është të përgatisim ekipin dhe të organizojmë kampe dhe seanca stërvitore. Duke pasur parasysh situatën, vendimi përfundimtar i takon qeverisë. Lojtarët janë planifikuar të shkojnë në një kamp stërvitor pranë vendit më 21 maj, ku do të qëndrojnë për 7-8 ditë. Nëse kushtet janë të tilla që garantojnë sigurinë e lojtarëve tanë dhe nëse vendi pritës ndalon provokimet e tij, ne do të marrim pjesë në Kupën e Botës”.
