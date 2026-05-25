Kurban Bajrami, BIK publikon orën e faljes së namazit
Kurban Bajrami do të falet të mërkurën, më 27 maj 2026, në orën 05:40 në të gjitha xhamitë e Kosovës.
Bashkësia Islame e Kosovës ka bërë të ditur se kjo është data zyrtare e festës, duke njoftuar besimtarët për organizimin e riteve fetare dhe manifestimit qendror në Prishtinë.
Manifestimi qendror për territorin e Kosovës do të mbahet në Xhaminë e Madhe, duke filluar në orën 04:25 me faljen e namazit të sabahut, pas të cilit do të mbahet ligjëratë tematike nga Arbnor ef. Sinani.
“Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës njofton besimtarët dhe opinion e gjerë se dita e parë e festës së Kurban Bajramit, është ditën e mërkurë, më 27 maj 2026.Manifestimi qendror për territorin e Kosovës, kushtuar festës së Kurban Bajramit, mbahet në Xhaminë e Madhe në Prishtinë.Manifestimi fillon në orën 4:25, me faljen e namazit të sabahut, pas të cilit do të jetë ligjërata tematike kushtuar kësaj feste, të cilën do ta mbajë Arbnor ef. Sinani – kryeimam i Këshillit të Bashkësisë Islame në Skenderaj”, thuhet në njoftimin e BIK-ut.
Namazit të Kurban Bajramit do t’i prijë Mustafë ef. Dallku, ndërsa hytben e festës do ta mbajë Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava.
“Namazi i Kurban Bajramit falet në orën 5:40, të cilit do t’i prijë Mustafë ef. Dallku, ndërsa hytben – mesazhin e Kurban Bajramit do ta mbajë Myftiu i Kosovës, Naim ef. Tërnava”, ka njoftuar BIK-u.
Me rastin e festës, Bashkësia Islame e Kosovës do të organizojë edhe pritje tradicionale në selinë e saj në Prishtinë nga ora 09:00 deri në 12:00, ku pritet të marrin pjesë besimtarë dhe përfaqësues institucionalë.
“Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës të gjithë besimtarëve dhe opinionit të gjerë ua uron festën e Kurban Bajramit, duke e lutur Zotin që të na pranoj haxhin, kurbanin, lutjet dhe ibadetet tona. Me fat festa e Kurban – Bajramit!”./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.