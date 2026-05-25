25 May 2026
Kosova

Nga diplomacia te inteligjenca artificiale – Teuta Sahatqija së shpejti në “Rrugëtimi”

· 2 min lexim

Në episodin e katërt të podcastit “Rrugëtimi”, me Jehona Hulaj, e ftuar është Teuta Sahatqija – diplomatja, ish-deputetja dhe gruaja e parë programere në Kosovë, e cila rrëfen rrugëtimin e saj nga teknologjia te diplomacia dhe rikthimi në botën e inteligjencës artificiale.

Në këtë episod, Sahatqija flet për sfidat që ka kaluar si vajza e vetme në gjimnazin matematikor, përvojën në diplomaci në New York, fuqinë e teknologjisë dhe ndikimin që inteligjenca artificiale do të ketë në të ardhmen.

“Vendi im është me u ballafaqu me sfida. Vendi im është me i fitu ato sfida dhe me i tregu që muj”, thotë ajo gjatë episodit.

Teuta Sahatqija gjatë podcastit “Rrugëtimi” në TelegrafiFoto: Ridvan Slivova

Podcasti sjell edhe diskutime mbi rolin e grave në teknologji, etikën e inteligjencës artificiale dhe rëndësinë e vazhdimit të mësimit në një botë që po ndryshon me ritme të shpejta.

“Frika është sendi më normal në botë… po secila ka shumë më tepër guxim sesa çka mendon”, është një nga mesazhet inspiruese që ajo ndan për vajzat dhe gratë e reja.

Episodi i plotë publikohet të hënën e ardhshme në të gjitha platformat e Telegrafit. /Telegrafi/

