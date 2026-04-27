S&P 500 7,161 ▼0.06 % DOW 49,218 ▼0.03 % NASDAQ 24,778 ▼0.24 % NAFTA 96.35 ▲2.07 % ARI 4,703 ▼0.81 % S&P 500 7,161 ▼0.06 % DOW 49,218 ▼0.03 % NASDAQ 24,778 ▼0.24 % NAFTA 96.35 ▲2.07 % ARI 4,703 ▼0.81 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
Kosova

Kurti në përvjetorin e masakrës së Mejës: Dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë homazhe në përvjetorin e 27-të të masakrës së Mejës, duke vendosur lule te varrezat e 376 civilëve të vrarë në Mejë, si dhe te pllaka përkujtimore e të rënëve në Korenicë.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë homazhe në përvjetorin e 27-të të masakrës së Mejës, duke vendosur lule te varrezat e 376 civilëve të vrarë në Mejë, si dhe te pllaka përkujtimore e të rënëve në Korenicë.

Duke kujtuar ngjarjet e 27 prillit 1999, Kurti tha se masakra e Mejës dhe Korenicës është më e madhja e luftës së fundit në Kosovë dhe, sipas tij, përbën dëshmi të gjenocidit të kryer nga Serbia.

“Masakra e Mejës është dëshmi e gjenocidit të Serbisë në Kosovë”, tha Kurti, duke theksuar se institucionet e drejtësisë dhe sigurisë duhet të vazhdojnë përpjekjet për t’i sjellë para drejtësisë urdhërdhënësit dhe ekzekutorët e krimeve.

Ai përmendi edhe mundësinë e gjykimeve në mungesë, duke thënë se tashmë është rritur numri i kriminelëve serbë të dënuar në mungesë për krimet e luftës.

Kryeministri vuri theks të veçantë te çështja e të zhdukurve me dhunë, duke rikujtuar se 1,565 persona ende figurojnë të pagjetur.

Nga Meja, Kurti u bëri thirrje faktorëve ndërkombëtarë të shtojnë trysninë ndaj Belgrade zyrtar, duke thënë se atje ndodhet si përgjegjësia, ashtu edhe informacioni për fatin e shqiptarëve të zhdukur me dhunë gjatë luftës.

Masakra e Mejës, e kryer më 27 prill 1999, konsiderohet një nga krimet më të rënda të luftës në Kosovë.

