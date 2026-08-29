USC në pushim 28-0 ndaj San Jose State
Më 29 gusht 2026, USC shkoi në pushim me avantazh 28-0 ndaj San Jose State pas një gjysmë loje në të cilën Trojans arritën të dominonin në tabelë.
Sipas Bleacher Report, USC shënoi 7 pikë në periodën e parë dhe 21 në të dytën, ndërsa San Jose State mbeti pa pikë në gjysmë loje.
Gjatë pjesës së dytë të gjysmës, USC realizoi një seri sulmesh vendimtare që u përfundua me një aksion 80-jardësh në 1:14, ku King Miller shënoi një touchdown nga 4 jardë. Pas goditjes së fillimit, R. Sayeri e dërgoi topin 65 jardë drejt zonës së SJSU, duke rezultuar në touchback, ndërsa gjuajtja e pikës shtesë nga C. Chittenden ishte e saktë.
Për statistika të detajuara dhe përmbledhje të mëtejshme rreth ndeshjes, shikoni raportimin e Bleacher Report.
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