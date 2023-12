Kush është Yahya Sinwar, udhëheqësi i Hamasit

Kryeministri izraelit tha të mërkurën se forcat izraelite kishin rrethuar shtëpinë e Yahya Sinwar, duke u mbyllur potencialisht në zyrtarin e lartë të Hamasit në Gaza – dhe njeriu më i kërkuar nga autoritetet izraelite.

Forcat e Mbrojtjes së Izraelit (IDF) thanë se Sinwar nuk ishte në shtëpi dhe besohej se po fshihej nën tokë në Gaza, por një këshilltar i lartë i kryeministrit Benjamin Netanyahu tha të mërkurën se ishte “vetëm çështje kohe para se ta merrnim atë”.

Izraeli ka akuzuar publikisht Sinwar se është “mjeshtri” pas sulmit terrorist të Hamasit kundër Izraelit më 7 tetor – megjithëse ekspertët thonë se ai ka të ngjarë një nga disa – duke e bërë atë një nga objektivat kryesore të luftës së tij në Gaza.

Një figurë e gjatë në grupin islamik palestinez, Sinwar ishte përgjegjës për ndërtimin e krahut ushtarak të Hamasit përpara se të krijonte lidhje të reja të rëndësishme me fuqitë rajonale arabe si udhëheqësi civil dhe politik i grupit.

Ai u zgjodh në organin kryesor të vendimmarrjes së Hamasit, Byrosë Politike, në vitin 2017 si udhëheqësi politik i Hamasit në Degën e Gazës. Sidoqoftë, ai që nga ajo kohë është bërë udhëheqësi de -fakto i Byrosë Politike, sipas hulumtimeve nga Këshilli Evropian për Marrëdhëniet e Jashtme (ECFR).

Ai është caktuar një terrorist global nga Departamenti i Shtetit i SHBA që nga viti 2015, dhe është sanksionuar së fundmi nga Mbretëria e Bashkuar dhe Franca.

Harel Chorev, studiues i vjetër në Qendrën Moshe Dayan për Studime të Lindjes së Mesme dhe Afrikane në Universitetin Tel Aviv, tha se ndërsa Sinwar është një lojtar kryesor brenda Hamasit, ai nuk duhet të shihet si udhëheqësi i vetëm i tij.

“Ai perceptohet si ai më i moshuari sepse ka një profil publik shumë të lartë, por Hamas nuk funksionon në këtë mënyrë,” tha ai. “Hamasi është një organizatë e decentralizuar me disa qendra të veçanta të energjisë dhe ai është një prej tyre.”

Chorev tha se ndërsa Sinwar është një figurë e spikatur, ai është një nga një “triumvirat” i zyrtarëve të Hamasit përgjegjës për sulmin e 7 tetorit, së bashku me Mohamed al-Masri, i njohur gjerësisht si Mohamed Deif, komandanti i brigadave al-Qassam, Krahu ushtarak i Hamasit dhe Zëvendës i Deifit, Marwan Issa.

Sinwar, me kokën e tij të argjendtë të flokëve dhe syve të errët të vendosur thellë nën vetullat e spikatura, është deri tani më i njohuri dhe më i njohuri nga të tre, por ishte Deif ai që njoftoi sulmet e 7 tetorit.

Por ndërsa Sinwar ka kaluar vitet e kaluara duke mbajtur fjalime dhe duke u fotografuar, Deif është një figurë jashtëzakonisht e fshehtë, me hije, e cila nuk është parë në publik në dekada.

“Njeriu i vdekur duke ecur”

Sinwar lindi në vitin 1962 në një kamp refugjatësh në Khan Younis, Gaza Jugore. Familja e tij u zhvendos nga Al-Majdal, një fshat palestinez në Modern Askhelon, gjatë Luftës Arabe-Izraelite.

Vendosni emailin tuaj për t’u regjistruar në gazetën “Ndërkohë në Lindjen e Mesme” të CNN.

Ai u bashkua me Hamasin në fund të viteve 1980 dhe u bë një nga themeluesit e aparatit të tij të Inteligjencës së Brendshme, të njohur si Majd.

Ai u dënua në vitin 1988 për të luajtur një rol në vrasjen e dy ushtarëve izraelitë dhe katër palestinezëve të dyshuar për bashkëpunim me Izraelin, dhe kaloi më shumë se dy dekada në burgun izraelit.

Sinwar më vonë tha se ai kishte kaluar ato vite duke studiuar armikun e tij, përfshirë mësimin për të folur hebraisht.

Ai u la i lirë në vitin 2011 si pjesë e marrëveshjes që pa më shumë se 1.000 të burgosur palestinezë të shkëmbyer për Gilad Shalit, një ushtar i IDF i cili ishte kapur dhe dërguar në Gaza, ku u mbajt për më shumë se pesë vjet.

Në atë kohë, Sinwar e quajti shkëmbimin “një nga monumentet e mëdha strategjike në historinë e kauzës sonë”.

Chorev tha që lirimi i tij u ndihmua nga fakti se vëllai i tij ishte një nga rrëmbyesit e Shalit dhe këmbënguli që ai të përfshihej në marrëveshje.

Pas kthimit në Gaza, Sinwar është rritur nëpër radhët dhe shpejt u bë një lojtar kryesor brenda Hamasit. Chorev tha se ai u bë i njohur për brutalitetin e tij dhe dhunën që ai i shkakton kujtdo që ai dyshon për tradhti ose bashkëpunim.

“Dihet se ndërsa ishte në burg, ai torturoi njerëzit, kryesisht anëtarë të Hamasit, duke përdorur (a) pjatë të nxehtë për t’i shkaktuar ata djegie … roli i tij në MAJ me të vërtetë ju tregon shumë për karakterin e tij, egërsinë e tij. Por në të njëjtën kohë, izraelitët që e takuan thanë se ai gjithashtu mund të jetë shumë praktik, duke diskutuar hapur opsionet, “tha Chorev.

Si udhëheqësi politik i Hamasit, Sinwar u përqëndrua në marrëdhëniet e huaja të grupit. Sipas ECFR, ai ishte përgjegjës për rivendosjen e marrëdhënies së Hamasit me udhëheqësit egjiptian që ishin të kujdesshëm ndaj mbështetjes së grupit për Islamin politik, dhe për tërheqjen e fondeve të vazhdueshme ushtarake nga Irani.

Sinwar u konsiderua një vendimmarrës jetësor dhe ka të ngjarë që pika kryesore e kontaktit brenda Gazës gjatë negociatave intensive për kthimin e më shumë se 240 pengjeve të marra në enklavë nga Hamasi në sulmet e 7 tetorit. Bisedimet përfshinin figura të larta nga Izraeli, Hamasi, Shtetet e Bashkuara, Katar dhe Egjipt.

“Në fund të ditës ka dy njerëz” në krye të negociatave, tha Gershon Baskin, një aktivist i mirënjohur i paqes izraelite e përfshirë në lëshimin e Shalit, i ushtarit izraelit. “Njëra është Yahya Sinwar në anën e Hamasit, dhe tjetra është Benjamin Netanyahu në anën izraelite.”

Më shumë se 100 pengje izraelite dhe të huaj u lanë të lirë nga Hamasi dhe 240 të burgosur palestinezë dhe të arrestuarit të liruar nga Izraeli si pjesë e një armëpushimi të fituar në ato bisedime, përpara se armëpushimi i përkohshëm të rrëzohej në 1 dhjetor, me Izraelin dhe Hamas duke fajësuar njëri -tjetrin për dështimin.

Sinwar është quajtur shumë gjëra gjatë dy muajve të fundit: Zëdhënësi i Ushtarakut Izraelit Nënkoloneli Richard Hecht e quajti Sinwar “fytyrën e së keqes” dhe e shpalli atë një “njeri të vdekur duke ecur”. Media izraelite e krahasoi atë me Osama bin Laden, ndërsa një profil i botuar nga IDF me nofkën e tij “Kasapi nga Khan Younis”.

Por Chorev tha se përkundër pozicionit të tij në qendër të vëmendjes, Sinwar është vetëm një nga shumë komandantë që Izraeli duhet të heqë para se të thotë se ka shkatërruar Hamasin “.

“Ta themi thjesht, nëse Izraeli do të vrasë Sinwar, nuk do të thotë domosdoshmërisht se do të rrëzojë Hamasin. Sidoqoftë, Hamasi ende mund të rrëzohet edhe nëse Sinwar qëndron i gjallë … sepse nuk është (një organizatë hierarkike). Në mënyrë që Izraeli të shkatërrojë Hamasin, duhet të shkatërrojë një masë kritike të qendrave të energjisë, jo vetëm atë, “tha ai.