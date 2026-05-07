Kush mund ta zëvendësojë Edi Ramën? Mospërgatitja e PD dhe rezervat e PS
Pyetja se kush do ta zëvendësojë Edi Ramën pas një periudhe të gjatë në pushtet është bërë pjesë e debatit publik. Disa mendojnë se një lider me katër mandate nuk do të heqë dorë lehtë, ndërsa të tjerë kërkojnë të dinë nëse ekziston një plan të qartë pasues.
Sipas javanews, Partia Socialiste duket të ketë më shumë thellësi në rezervën e drejtuesve dhe procese më të konsoliduara për tranzicionin. Brenda PS ekzistojnë emra dhe strukturë që kanë shfaqur vazhdimësi dhe kapacitet për të mbajtur stabilitet politik edhe në kohë sfidash.
Ndërkaq Partia Demokratike përballet me një problem të dukshëm të pasardhësisë: për një periudhë rreth 13 vjeçare ajo ka shfaqur dobësim, humbje zgjedhjesh dhe vështirësi në mobilizimin e bazës së saj, duke lënë hapësirë për pyetje të qëndrueshme mbi atë se kush mund ta marrë drejtimin në të ardhmen.
Historikisht, PS ka treguar se dinte të ruante organizimin edhe kur udhëheqës të caktuar ishin në vështirësi; për shembull, kur Fatos Nano ishte i ndaluar politikisht, strukturat e partisë ruajtën vijueshmërinë dhe më pas arritën të fitonin zgjedhjet e vitit 1997. Kjo përvojë tregon një traditë institucionale dhe një bazë emrash që mund të shërbejnë si alternativa.
Prandaj, ata që shqetësohen për zëvendësimin e Ramës duhet të vlerësojnë jo vetëm figurën individuale, por edhe kapacitetin kolektiv të partive për të prodhuar udhëheqje të re. Këto shqetësime dhe krahasimet mes partive janë të pranishme në diskursin publik dhe mediatik, siç raporton javanews.
