🌤️
Tiranë 21°C · Kryesisht kthjellët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,496 ▲ +1.06% ETH $2,125 ▲ +1.29% XRP $1.3578 ▲ +0.69% SOL $85.9000 ▲ +0.66%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
Zgjedhjet që rrëzuan shtetin Ed Sheeran largohet nga Warner Music pas 15 vitesh Kushtetuesja e ktheu për gjykim në GJL, avokati: Veliaj duhet të hetohet me “detyrim paraqitjeje” Topi ironizon rizgjedhjen e Berishës: Më vjen keq që nuk e përjetova harenë e fishekzjarreve… Franca goditet nga vala më e hershme e të nxehtit në më shumë se një shekull
Menu
Politika

Kushtetuesja e ktheu për gjykim në GJL, avokati: Veliaj duhet të hetohet me “detyrim paraqitjeje”

· 2 min lexim
Veliaj duhet të

Një vendim të pritshëm e ka cilësuar avokati Arbër Hoxha vendimin e Gjykatës Kushtetuese, e cila ktheu për rigjykim në Gjykatën e Lartë masën e sigurisë ndaj Erion Veliajt. Në studion e Off the Record me Andrea Dangllin në A2 CNN, ai tha se pas këtij vendimi duhet të zëvendësohet masa e sigurimit ndaj kryebashkiakut Veliaj. Në këndvështrimin e tij avokati Hoxha thotë se masa më e përshtatshme tani për Veliajn është ajo e detyrimit të paraqitjes.

“Do të ishte spekulim nga ana ime që të thosha që automatikisht pas këtij vendimi të Gjykatës Kushtetuese Gjykata e Lartë do të prishë dhe do të ndryshojë masën e sigurimit, por sigurisht që në raport edhe me vendimmarrjen e vetë gjykatës së lartë, kolegji penal duhet të justifikojë dhe duhet të thotë përtej çdo dyshimi të arsyeshëm tanimë, sepse nuk jemi më në fazën e hetimeve paraprake. Hetimet kanë përfunduar dhe duhet të thotë pse zoti Veliaj duhet të qëndrojmë në burg, nëse masa e sigurimit nuk zëvendësohet. Për mua duhet të zëvendësohet masa e zotit Veliaj. Bëhet fjalë për masën e sigurimit, arrest në shtëpi ose detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore. Për mua masa më e përshtatshme tanë do të ishte detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore, sepse zoti Veliaj është kryetar i bashkisë së Tiranës”, tha avokati.

Sipas tij nëse masa e sigurimit zëvendësohet , Veliaj do të mund të ushtrojë plotësisht funksionin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës.

“Ai i ka të kthyera funksionet edhe pse është me masë sigurimi arrest me burg. Praktikisht vendimmarrja e tij është e cenuar dhe është e deleguar, por në qoftë se do t’i zëvendësohet masa e sigurimit, patjetër që ai kthehet plotësisht në detyrë ashtu siç duhet të jetë në një vend të qytetëruar”.

Avokati Hoxha thekson gjithashtu se duhet të zëvendësohet masa e sigurimit edhe ndaj ish-presidentit Meta.

“Besoj edhe zoti Meta duhet t’i zëvendësohet masa e sigurimit për aq kohë sa hetimet janë përfunduar”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë