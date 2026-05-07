07 May 2026
Kuvendi i RMV-së miratoi Projektligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë

· 2 min lexim

Me 64 vota “pro”, 15 “kundër” dhe asnjë “abstenim”, Kuvendi miratoi Projektligjin për Këshillin e Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë, i cili është pjesë e Axhendës së Reformës.

Zgjidhja ligjore e propozuar sjell risi thelbësore që synojnë forcimin e pavarësisë, profesionalizmit dhe transparencës në punën e Këshillit dhe të shërbimit të prokurorisë publike në tërësi.

Sipas Ministrisë së Drejtësisë, procedura për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë po reformohet. Ata gjithashtu thonë se po futen kritere të qarta dhe transparente.

“Ekspertiza, përvoja dhe integriteti i tyre janë të garantuara, duke ndjekur kriteret e përcaktuara në Ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor. Në këtë mënyrë, garantohet përzgjedhja e kandidatëve me cilësinë më të lartë. Futet një detyrim për një shpjegim të plotë dhe të arsyetuar të vendimeve për përzgjedhjen, ngritjen në detyrë dhe përgjegjësinë disiplinore të prokurorëve.

Zbatimi konsistent i sistemit të meritës po futet në përzgjedhjen, ngritjen në detyrë dhe shkarkimin e prokurorëve publikë.

Transparenca e Këshillit po forcohet nëpërmjet: një detyrimi për të publikuar vendimet dhe raportet, mbajtjes publike të seancave, transmetimeve të drejtpërdrejta dhe informimit të publikut”, informon Ministria e Drejtësisë./Telegrafi/

