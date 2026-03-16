S&P 500 6,701 ▲1.04%
DOW 46,968 ▲0.88%
NASDAQ 22,379 ▲1.24%
NAFTA 94.00 ▼4.77%
ARI 5,018 ▼0.87%
EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
BTC $74,102 ▲ +3.63% ETH $2,335 ▲ +10.64% XRP $1.5347 ▲ +8.52% SOL $95.0400 ▲ +7.79%
16 Mar 2026
Kuvendi voton nesër rezolutën kundër Iranit
Kuvendi voton nesër rezolutën kundër Iranit

Shtet që mbështet dhe sponsorizon terrorizmin

Kuvendi i Shqipërisë pritet të votojë ditën e nesërme një rezolutë “Për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si Shtet Sponsor të Terrorizmit dhe Shtet që përdor mjete terroriste”.

Lajmi u konfirmua nga kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, në rrjetet sociale, që njoftoi se rezoluta është urgjente. Për këtë në mëngjes pritet që detajet për projekt-rezolutën të jepen në një mbledhje të Konferencës së kryetarëve, e cila do ta fusë nismën në rendin e ditës.

Më pas do të jetë komisioni për punët e jashtme që do të japë miratimin e tij për t’ia kaluar atë seancës plenare që është thirrur në orën 10.

Nisma u paralajmërua nga kryeministri Rama, ndërsa në rezolutë theksohet se Republika Islamike e Iranit, përmes institucioneve të saj shtetërore, përfshirë Gardën Revolucionare Islamike (IRGC) dhe strukturat e lidhura me të, ka mbështetur dhe koordinuar aktivitete që destabilizojnë vende në Lindjen e Mesme dhe më gjerë.

Drafti përmend edhe sulmet kibernetike me të cilat u përball Shqipëria në vitin 2022, por edhe përpjekjet e ditëve të fundit ndaj sistemeve të Kuvendit të Shqipërisë.

Në rezolutë dënohen me termat më të ashpër veprimet e Qeverisë së Republikës Islamike të Iranit që mbështesin, mundësojnë ose kryejnë akte terrorizmi, operacione hibride dhe aktivitete destabilizuese në rajone të ndryshme të botës, si dhe shpreh solidaritetin e plotë me vendet mike të Gjirit Persik dhe me Turqinë, të cilat janë shënjestuar nga aktiviteti terrorist i sponsorizuar nga Qeveria e Republikës Islamike të Iranit.

Shqipëria dënon aktivitetet e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) dhe entiteteve të lidhura me të për rolin e tyre në mbështetjen e organizatave terroriste, forcave të armatosura përfaqësuese dhe operacioneve destabilizuese.

Seanca e së mërkurës ka shkaktuar edhe përplasje mes palëve, pasi deputetët e PD-së deklaruan bojkotin e seancës, pasi thanë se ajo nuk ka rend dite dhe po përdoret si fasadë nga qeveria. Në krahun tjetër Balla shprehu keqardhje dhe ftoi opozitën të reflektojë.

