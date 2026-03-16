Kuvendi voton nesër rezolutën kundër Iranit
Shtet që mbështet dhe sponsorizon terrorizmin
Kuvendi i Shqipërisë pritet të votojë ditën e nesërme një rezolutë “Për shpalljen e Republikës Islamike të Iranit si Shtet Sponsor të Terrorizmit dhe Shtet që përdor mjete terroriste”.
Lajmi u konfirmua nga kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla, në rrjetet sociale, që njoftoi se rezoluta është urgjente. Për këtë në mëngjes pritet që detajet për projekt-rezolutën të jepen në një mbledhje të Konferencës së kryetarëve, e cila do ta fusë nismën në rendin e ditës.
Më pas do të jetë komisioni për punët e jashtme që do të japë miratimin e tij për t’ia kaluar atë seancës plenare që është thirrur në orën 10.
Nisma u paralajmërua nga kryeministri Rama, ndërsa në rezolutë theksohet se Republika Islamike e Iranit, përmes institucioneve të saj shtetërore, përfshirë Gardën Revolucionare Islamike (IRGC) dhe strukturat e lidhura me të, ka mbështetur dhe koordinuar aktivitete që destabilizojnë vende në Lindjen e Mesme dhe më gjerë.
Drafti përmend edhe sulmet kibernetike me të cilat u përball Shqipëria në vitin 2022, por edhe përpjekjet e ditëve të fundit ndaj sistemeve të Kuvendit të Shqipërisë.
Në rezolutë dënohen me termat më të ashpër veprimet e Qeverisë së Republikës Islamike të Iranit që mbështesin, mundësojnë ose kryejnë akte terrorizmi, operacione hibride dhe aktivitete destabilizuese në rajone të ndryshme të botës, si dhe shpreh solidaritetin e plotë me vendet mike të Gjirit Persik dhe me Turqinë, të cilat janë shënjestuar nga aktiviteti terrorist i sponsorizuar nga Qeveria e Republikës Islamike të Iranit.
Shqipëria dënon aktivitetet e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) dhe entiteteve të lidhura me të për rolin e tyre në mbështetjen e organizatave terroriste, forcave të armatosura përfaqësuese dhe operacioneve destabilizuese.
Seanca e së mërkurës ka shkaktuar edhe përplasje mes palëve, pasi deputetët e PD-së deklaruan bojkotin e seancës, pasi thanë se ajo nuk ka rend dite dhe po përdoret si fasadë nga qeveria. Në krahun tjetër Balla shprehu keqardhje dhe ftoi opozitën të reflektojë.
