S&P 500 6,632 ▼0.61%
DOW 46,558 ▼0.26%
NASDAQ 22,105 ▼0.93%
NAFTA 98.71 ▲3.11%
ARI 5,062 ▼1.25%
EUR/USD 1.1453 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9037 EUR/ALL 96.2248 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4262 EUR/TRY 50.5869 EUR/JPY 182.66 EUR/CAD 1.5682
BTC $71,481 ▲ +0.93% ETH $2,093 ▲ +0.76% XRP $1.4203 ▲ +2.02% SOL $87.6400 ▲ +0.59%
Bushati kritikon retorikën Rames dhe Vucic per "nivelin e dytë" të BE-së Valë sulmesh mes Izraelit dhe Iranit Arda Guler, çfarë ke bërë?! Formula 1:Antonelli shkruan historinë
Lajthia dopietë, Elbasani “pushton” Vlorën dhe kap kreun

Elbasani ka arritur një fitore 2-1 në Vlorë përballë Flamurtarit në javën e 28-të të “Abissnet Superiore”, në një ndeshje që erdhi për shikuesit në ekranin e RTSH Sport.

Në stadiumin “Flamurtari”, verdheblutë e nisën mjaft mirë sfidën duke shënuar pas pesë minutash lojë me anë të Lajthisë, i cili u tregua i saktë me kokë brenda zonës vlonjate. Ndërkohë, Flamurtari pavarësisht përpjekjeve, nuk kishte qartësinë e duhur, sidomos në metrat e fundit.

Në pjesën e dytë emocionet arritën kulmin. Fillimisht vlonjatët humbën mundësinë e artë për të vendosur barazpeshën, Marku gaboi dy herë nga pika e bardhë. Kur nuk shënon e pëson dhe kjo u vërtetua më së miri, me Lajthinë që dyfishoi shifrat.

Vlonjatët u përgjigjën me një gol mjaft të bukur të shënuar nga Ramani, që rihapi sfidën. Dëmtimi i portierit të Elbasanit, Janacek, bëri që ndeshja të shtyhej me 17 minuta, por rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund.

Me këtë fitore Elbasani ngjitet në kuotën e 52 pikëve, duke u barazuar me Vllazninë në vend të parë. Flamurtari mbetet me 24 pikë në vend të fundit.

