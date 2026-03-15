Lajthia dopietë, Elbasani “pushton” Vlorën dhe kap kreun

Elbasani ka arritur një fitore 2-1 në Vlorë përballë Flamurtarit në javën e 28-të të “Abissnet Superiore”, në një ndeshje që erdhi për shikuesit në ekranin e RTSH Sport.
Në stadiumin “Flamurtari”, verdheblutë e nisën mjaft mirë sfidën duke shënuar pas pesë minutash lojë me anë të Lajthisë, i cili u tregua i saktë me kokë brenda zonës vlonjate. Ndërkohë, Flamurtari pavarësisht përpjekjeve, nuk kishte qartësinë e duhur, sidomos në metrat e fundit.
Në pjesën e dytë emocionet arritën kulmin. Fillimisht vlonjatët humbën mundësinë e artë për të vendosur barazpeshën, Marku gaboi dy herë nga pika e bardhë. Kur nuk shënon e pëson dhe kjo u vërtetua më së miri, me Lajthinë që dyfishoi shifrat.
Vlonjatët u përgjigjën me një gol mjaft të bukur të shënuar nga Ramani, që rihapi sfidën. Dëmtimi i portierit të Elbasanit, Janacek, bëri që ndeshja të shtyhej me 17 minuta, por rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund.
Me këtë fitore Elbasani ngjitet në kuotën e 52 pikëve, duke u barazuar me Vllazninë në vend të parë. Flamurtari mbetet me 24 pikë në vend të fundit.
