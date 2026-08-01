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Maqedonia

LAMM: Pritje deri në tre orë në pikat kufitare Bogorodicë dhe Dojran, fluks i shtuar i automjeteve edhe në Tabanocë

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Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, njoftoi këtë mëngjes LAMM.

LAMM raporton se intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur. Një frekuencë e shtuar e automjeteve është regjistruar në pikën kufitare Tabanocë për hyrje dhe pikën kufitare Bogorodicë për dalje, koha e pritjes është rreth 30 minuta deri në 1 orë. Në pikat e tjera kufitare në anën e Maqedonisë, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

Megjithatë, qytetarët në rrjetet sociale pohojnë se këtë mëngjes duhen midis dy dhe tre orë për të kaluar dy kontrollet e pasaportave drejt Greqisë në pikat kufitare Bogorodicë dhe Dojran.

LAMM rekomandon një shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

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