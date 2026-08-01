Pezullohen ndërtimet në zonat turistike, Gonxhja: Ja kur rifillojnë punimet
Ministri i Kulturës Blendi Gonxhja, me anë të një reagimi në rrjetet sociale shkruan sot në 1 gusht se do të pezullohen përkohësisht ndërtimet në zonat turistike.
Gonxhja shprehet se në zbatim të ligjit nr 83/ 2026 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave, pezullohen përkohësisht punimet e ndërtimit dhe aktivitetet e lidhura me to në zona turistike.
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