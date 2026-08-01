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Bota

GJERMANI – Zjarri masiv del jashtë kontrollit, mobilizohen qindra zjarrfikës

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GJERMANI – Zjarri masiv del jashtë

MYNIH, 1 gusht /ATSH-DPA/- Një zjarr i madh pyjor ka dalë jashtë kontrollit pranë qytetit Freudenberg, në rajonin e Palatinatit të Sipërm në landin gjerman të Bavarisë, duke vënë në alarm autoritetet.

Rreth 330 efektivë të shërbimeve të emergjencës, janë angazhuar për shuarjen e flakëve, por erërat e forta kanë favorizuar përhapjen e zjarrit, duke e bërë situatën jashtëzakonisht të vështirë.

Sipas autoriteteve të qarkut Amberg-Sulzbach, terreni i thyer nuk lejon përdorimin e mjeteve të rënda, ndaj zjarrfikësit po luftojnë me flakët kryesisht në këmbë.

Operacionet po vështirësohen edhe më shumë nga një stuhi me bubullima që ka përfshirë zonën.

Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën e prekur dhe kanë paralajmëruar banorët për rrezikun nga tymi.

Banorëve u është rekomanduar të mbajnë të mbyllura dritaret dhe dyert, të fikin sistemet e ajrosjes dhe kondicionerët, si dhe të ndjekin njoftimet e autoriteteve për zhvillimet e mëtejshme. /

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