GJERMANI – Zjarri masiv del jashtë kontrollit, mobilizohen qindra zjarrfikës
MYNIH, 1 gusht /ATSH-DPA/- Një zjarr i madh pyjor ka dalë jashtë kontrollit pranë qytetit Freudenberg, në rajonin e Palatinatit të Sipërm në landin gjerman të Bavarisë, duke vënë në alarm autoritetet.
Rreth 330 efektivë të shërbimeve të emergjencës, janë angazhuar për shuarjen e flakëve, por erërat e forta kanë favorizuar përhapjen e zjarrit, duke e bërë situatën jashtëzakonisht të vështirë.
Sipas autoriteteve të qarkut Amberg-Sulzbach, terreni i thyer nuk lejon përdorimin e mjeteve të rënda, ndaj zjarrfikësit po luftojnë me flakët kryesisht në këmbë.
Operacionet po vështirësohen edhe më shumë nga një stuhi me bubullima që ka përfshirë zonën.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën e prekur dhe kanë paralajmëruar banorët për rrezikun nga tymi.
Banorëve u është rekomanduar të mbajnë të mbyllura dritaret dhe dyert, të fikin sistemet e ajrosjes dhe kondicionerët, si dhe të ndjekin njoftimet e autoriteteve për zhvillimet e mëtejshme. /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.