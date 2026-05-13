Lavrov: Asgjë nuk po ndodh me marrëdhëniet SHBA-Rusi
Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov të mërkurën ka deklaruar se po thuhen shumë gjëra pozitive rreth potencialit të madh të marrëdhënieve SHBA-Rusi, por shtoi se në realitet nuk po ndodh asgjë.
Pasi fitoi zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 në SHBA, Donald Trump rivendosi dialogun e SHBA-së me homologun rus Vladimir Putin dhe ka premtuar vazhdimisht se do t’i japë fund luftës në Ukrainë, megjithëse paqja deri më tani ka rezultuar e pamundur.
Lavrov tha se “fjalët e mira” rreth bashkëpunimit në teknologji, energji dhe projekte të tjera deri më tani nuk kanë dhënë asnjë rezultat, por shtoi se Moska e vlerësoi fillimin e dialogut nga Trump me Moskën.
“Megjithatë, asgjë nuk po ndodh në jetën reale”, tha Lavrov.
Lavrov shtoi se dialogu me Moskën që u zhvillua ishte në të njëjtën frymë si ai nën ish-Presidentin e SHBA-së Joe Biden.
“Përveç këtij dialogu të rregullt – i cili është normal në marrëdhëniet midis njerëzve dhe vendeve – gjithçka tjetër ndjek modelin e iniciuar nga Presidenti Biden”, tha Lavrov.
Ai shtoi se sanksionet e vendosura nën drejtimin e tij kanë mbetur në fuqi.
“Për më tepër, administrata Trump ka miratuar iniciativat e veta për të ndëshkuar ekonominë e Rusisë”, theksoi ai.
