☀️
Tiranë 32°C · Kthjellët 08 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 93.10 ▲1.77%
ARI 4,441 ▼0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $78,465 ▼ -1.43% ETH $2,476 ▼ -1.17% XRP $1.4001 ▼ -0.82% SOL $103.3200 ▼ -2.34%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 93.10 ▲1.77 % ARI 4,441 ▼0.8 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 93.10 ▲1.77 % ARI 4,441 ▼0.8 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
08 Sep 2026
Breaking
Ndalohen 11 shoferë për vozitje të pakujdesshme, 10 ishin pa patentë shoferë B/R 99: Renditja e 99 skuadrave më të shkëlqyera sportive të të gjitha kohërave Derrick Henry i Ravens: I lodhur të shikoj Super Bowlin nga divani Pamela Anderson rrëfen momentin tronditës: “Më thanë se kisha vetëm 10 vite jetë” OBSH jep alarmin: Duhani ul ndjeshëm shanset për shtatzëni
Menu
Kosova

Ligjëratë edukative për promovimin e produkteve vendore në kuadër të fushatës “Toka Jonë, Shija Juaj”

· 2 min lexim

Në kuadër të projektit EREA, shoqata e PePeKo (Përpunuesit e Pemëve dhe Perimeve të Kosovës) organizoi sot një ligjëratë edukative në Shkollën Fillore “Abdyl Frashëri” në Prishtinë, në kuadër të fushatës “Toka Jonë, Shija Juaj”, me fokus në promovimin e produkteve bujqësore vendore dhe rëndësinë e mbështetjes së prodhuesve lokalë.

Ligjërata u mbajt nga Isme Osmani,e Zyrtare e Projekteve e Shoqatës PePeKo, e cila bashkëbisedoi me nxënësit për vlerat e bujqësisë vendore, ushqimin e prodhuar në Kosovë dhe ndikimin që zgjedhjet e konsumatorëve kanë në zhvillimin e ekonomisë lokale.

“Kur të rinjtë e kuptojnë vlerën e produkteve vendore, ata bëhen mbështetësit më të mirë të fermerëve dhe prodhuesve tanë. Edukimi është investimi më i rëndësishëm për një të ardhme ku zgjedhim me vetëdije atë që prodhohet në vendin tonë.” – Isme Osmani, Zyrtare e Projekteve, Shoqata Pepeko.

Aktiviteti është pjesë e serisë së ngjarjeve të organizuara në kuadër të fushatës “Toka Jonë, Shija Juaj”, e cila do të kulmojë me panairin e produkteve bujqësore vendore më 11 dhe 12 shtator 2026 në Prishtina Mall, ku qytetarët do të kenë mundësi të takojnë dhjetëra agrobiznese dhe të mbështesin prodhimin vendor.

Shoqata PePeKo falënderon drejtuesit e shkollës, mësimdhënësit dhe nxënësit për mikpritjen dhe pjesëmarrjen aktive në këtë aktivitet edukativ.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu