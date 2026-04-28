Ligji i ri përcakton rrugën për vendosjen e matësve inteligjentë në Shqipëri
Drafti i ri i ligjit për sektorin energjetik rikthen në fokus temën e matësve inteligjentë, duke përcaktuar rregulla dhe një skemë të mundshme zbatimi. Instalimi i këtyre pajisjeve nuk do të jetë i menjëhershëm; fillimisht do të kryhet një analizë e plotë për të vlerësuar nëse kostot justifikohen nga përfitimet që priten.
Sipas TV Klan, neni 91 parashikon që Enti Rregullator i Energjisë të përcaktojë rregullat teknike, ndërsa operatori i shpërndarjes do të vlerësojë nëse investimi është ekonomikisht i leverdishëm për zbatim në shkallë të gjerë. Në rast konkluzioni pozitiv do të hartohet një plan 10-vjeçar për vendosjen e matësve inteligjentë, me synimin që të paktën 80% e konsumatorëve të pajisen brenda shtatë vjetësh; kostoja do të shpërndahet gradualisht dhe pritet të reflektohet në tarifat e rrjetit, ndërsa ERE do të mbikëqyrë procesin për të siguruar drejtësi tarifore.
Nëse analiza e kostove dhe përfitimeve rezulton negative, instalimi masiv nuk do të kryhet, por çdo qytetar do të ketë të drejtë të kërkojë një matës inteligjent për përdorim personal duke paguar vetë koston. Drafti parashikon rivlerësime çdo katër vjet, në përputhje me zhvillimet teknologjike dhe tregun. Matësit aktualë do të vazhdojnë të përdoren vetëm nëse përmbushin kërkesat e reja teknike; pajisjet që nuk i plotësojnë këto standarde do të zëvendësohen deri në vitin 2031.
Procesi do të jetë i monitoruar nga rregullatori për të garantuar që përfitimet për konsumatorët të jenë reale dhe të balancuara me kostot e investimit; ky informacion është raportuar edhe nga TV Klan.
