S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 98.25 ▲2.97%
ARI 4,746 ▲0.31%
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
BTC $81,851 ▲ +1.01% ETH $2,340 ▼ -0.23% XRP $1.4747 ▲ +0.4% SOL $97.8200 ▲ +2.48%
Premier League

Lista është shumë e gjatë, por ky është kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Chelsea-s. Nisin bisedimet

Ben Jacobs zbulon se bordi i Chelsea-s ka vendosur emrin e Xabi Alonso-s si kandidatin kryesor për të marrë drejtimin e “Bluve” në fund të këtij sezoni. Pas shkarkimit të Enzo Maresca dhe Liam Rosenior dhe emërimit të përkohshëm të Calum McFarlane, te Chelsea po kërkojnë për një trajner të ri për t’i besuar një projekt afatgjatë.

Pavarësisht se lista është shumë e gjatë me emra si Marcos Silva, Andoni Iraola, Oliver Glasner, Felipe Luis, Cesc Fabregas etj, emri i përzgjedhur nga londinezët është pikërisht ai i Xabi Alonso-s.

Sipas raportimit në fjalë, bisedimet mes palëve tashmë kanë filluar zyrtarisht dhe shumë shpejt mund të ketë tym të bardhë… Mësohet se kushti kryesor i vendosur nga Xabi Alonso është që spanjolli të ketë dorë të lirë në merkato. Gjithsesi jemi ende në fazat fillestare të bisedimeve.

