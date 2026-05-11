Lista paraprake e Brazilit, Ancelotti grumbullon Neymar dhe Thiago Silvën
Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti ka publikuar listën paraprake të lojtarëve që do të përfaqësojnë “Selecaon” në Kupën e Botës.
Neymar dhe Thiago Silva janë përfshirë në skuadrën paraprake të Brazilit për Kupën e Botës. Savinho është lënë jashtë.
Nga 55 lojtarë, Ancelotti duhet ta zvogëlojë atë në 26 të përzgjedhur, që do të përfaqësojnë Brazilin në fazën finale të Botërorit 2026.
Estevão është zyrtarisht jashtë Kupës së Botës 2026, sipas TNT Brasil.
