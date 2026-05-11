Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 11 May 2026
S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 98.25 ▲2.97%
ARI 4,746 ▲0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
₿ CRYPTO
BTC $81,851 ▲ +1.01% ETH $2,340 ▼ -0.23% XRP $1.4747 ▲ +0.4% SOL $97.8200 ▲ +2.48%
S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 98.25 ▲2.97 % ARI 4,746 ▲0.31 % S&P 500 7,413 ▲0.19 % DOW 49,704 ▲0.19 % NASDAQ 26,274 ▲0.1 % NAFTA 98.25 ▲2.97 % ARI 4,746 ▲0.31 %
EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100 EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Breaking
Aksident trafiku në rrugën Gradsko – Prilep, humb jetën një person “Shqiptari gjakun ta fal por suksesin jo”, Çollaku tregon kur ndodhi çarja e madhe mes Kurtit dhe Osmanit Statovci “godet” ish-partinë: Ta kesh emrin GUXO dhe mos të kesh guxim ta përkrahësh Osmanin Mbi 14 mijë gjoba, 11 shoferë në pranga – Policia rrugore publikon bilancin e javës Braçe kundër ‘Diellës’: Nuk e jap votën për ministra me AI
Menu
Sporti

Lista paraprake e Brazilit, Ancelotti grumbullon Neymar dhe Thiago Silvën

· 1 min lexim

Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti ka publikuar listën paraprake të lojtarëve që do të përfaqësojnë “Selecaon” në Kupën e Botës.

Neymar dhe Thiago Silva janë përfshirë në skuadrën paraprake të Brazilit për Kupën e Botës. Savinho është lënë jashtë.

Nga 55 lojtarë, Ancelotti duhet ta zvogëlojë atë në 26 të përzgjedhur, që do të përfaqësojnë Brazilin në fazën finale të Botërorit 2026.

Estevão është zyrtarisht jashtë Kupës së Botës 2026, sipas TNT Brasil.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu