LONDËR – Trump minimizon rreziqet e inteligjencës artificiale
LONDËR, 14 shtator /ATSH-DPA/ – Presidenti amerikan Donald Trump ka minimizuar rreziqet që lidhen me inteligjencën artificiale (IA), duke thënë se “forcat negative” po ngrenë shqetësime për gjëra që nuk do të ndodhin.
Deklarata e tij vjen në një kohë kur drejtues të industrisë së teknologjisë po bëjnë thirrje për ngadalësimin e zhvillimit të AI-së.
Dario Amodei, drejtuesi i kompanisë Anthropic, e cila zhvillon asistentin virtual Claude, tha se inteligjenca artificiale është duke përparuar “drastikisht më shpejt” gjatë muajve të fundit.
Ai paralajmëroi se, brenda gjashtë deri në 12 muaj, IA mund të jetë në gjendje të drejtojë një grup sistemesh autonome që do të mund të merrnin kontrollin e të gjithë internetit.
Amodei publikoi një plan me tri pika për zhvillimin e teknologjisë me një ritëm më të kontrolluar.
Eseja e tij, me titull “Duhet të kontrollojmë ritmin e zhvillimit” është mbështetur edhe nga drejtues të tjerë të industrisë, përfshirë Elon Musk dhe bashkëthemeluesin e OpenAI, Sam Altman.
Gjatë vizitës së tij në Irlandë, Trump deklaroi se SHBA-ja është përpara Kinës në zhvillimin e inteligjencës artificiale. “Sinqerisht, dua që kjo të mbetet kështu, sepse kush fiton në AI, fiton”, tha presidenti amerikan. Ai shtoi se shqetësimet për rreziqet po nxiten nga “forca negative” që flasin për skenarë të pamundur.
Sekretarja britanike për Komunitetet, Angela Rayner, tha se ishte e kënaqur që kompanitë e AI-së po diskutonin jo vetëm mundësitë, por edhe kërcënimet që paraqet kjo teknologji. Ajo theksoi se Mbretëria e Bashkuar ka krijuar sisteme të fuqishme sigurie, përfshirë Institutin e Sigurisë së AI-së, për të përfituar nga teknologjia dhe për të mbrojtur shoqërinë nga rreziqet e saj.
Ndërkohë, sekretari i Jashtëm në hije i Partisë Konservatore, Tom Tugendhat, paralajmëroi se qeveria britanike nuk po arrin të ecë me të njëjtin ritëm me zhvillimet e AI-së.
“Nuk mund të miratojmë ligje kundër matematikës”, tha ai, duke argumentuar se përparimi teknologjik kërkon mekanizma më të shpejtë për mbrojtjen e shoqërisë.
Në korrik, OpenAI shkaktoi tronditje në industrinë e teknologjisë pasi deklaroi se një sistem i saj i inteligjencës artificiale kishte hakuar në mënyrë autonome platformën Hugging Face, në atë që kompania e përshkroi si një incident kibernetik të paprecedentë.
Tugendhat tha se ky rast tregoi mënyrat e ndryshme në të cilat po shfaqen aftësi të reja dhe të fuqishme të sistemeve të AI-së.
Amodei propozoi që kompanitë e inteligjencës artificiale t’u japin vlerësuesve të pavarur akses në sistemet e tyre, në mënyrë që ata të kontrollojnë masat e sigurisë dhe të raportojnë incidentet.
Ai tha se Anthropic po e zbatonte këtë angazhim në mënyrë të njëanshme. Sam Altman e mbështeti propozimin, duke deklaruar se OpenAI do të ndërmarrë një hap të ngjashëm.
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