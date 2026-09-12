LSDM: Mickoski jeton në luks, ndërsa për punëtorët 26 mijë denarë është paga minimale dhe shpenzimet mujore tejkalojnë 90 mijë denarë
Një pagë minimale prej 600 eurosh, ose 36,960 denarë, po propozohet përsëri nga LSDM me një Projektligj që po ia paraqet Parlamentit për herë të tretë.
Partia thotë se paga minimale aktuale prej rreth 26,000 denarësh është e pamjaftueshme në kushtet kur shporta sindikale arrin rreth 70,000 denarë, dhe shpenzimet e familjeve me qira ose kredi për strehim tejkalojnë 90,000 denarë.
LSDM pretendon se pothuajse e gjithë paga minimale nevojitet vetëm për ushqim dhe pije freskuese, ndërsa kostot e transportit, veshmbathjes, arsimit dhe shëndetësisë janë një barrë shtesë.
Partia opozitare akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski për një jetë luksoze dhe qeverinë për shpenzime miliona eurosh për festime, një aeroplan, makina zyrtare, mobilje dhe privilegje, në vend të pagave më të larta.
Sipas LSDM-së, ka para në buxhet, por është e nevojshme të zvogëlohen shpenzimet për zyrtarët dhe të drejtohen fondet për punëtorët dhe mbrojtjen e standardeve të jetesës.
Partia vlerëson se 600 euro është shuma minimale që do t’u lejonte punëtorëve të jetonin me dinjitet nga puna e tyre.
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