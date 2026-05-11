EUR/USD 1.1768 EUR/GBP 0.8657 EUR/CHF 0.9154 EUR/ALL 95.3058 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.2622 EUR/TRY 53.4066 EUR/JPY 184.53 EUR/CAD 1.6100
11 May 2026
Maqedonia

LSDM: Mickoski po bllokon ekstradimin e Gruevskit

· 2 min lexim

LSDM sot pyet partitë në pushtet se sa gjatë do të presë populli për një përgjigje nëse janë dërguar dokumentet për ekstradimin e Nikolla Gruevskit?

“Qytetarët kanë kërkuar prej ditësh një përgjigje të qartë dhe konkrete nga Ministria e Drejtësisë, Filkov dhe Hristijan Mickoski: A janë dërguar kërkesa dhe dokumentet për ekstradimin e Nikolla Gruevskit?

Sa gjatë duhet të presë populli? ZNAM po shpërbëhet plotësisht, dhe Mickoski tashmë e ka futur Filkovin në listën për shkarkim në ristrukturimin e qeverisë së paralajmëruar, qytetarët meritojnë të dinë:

Cili është urdhri i vërtetë që Mickoski i dha Filkovit? A duhet ta mbrojë Gruevskin apo ta arrestojë? Çfarë tregojnë sondazhet që urdhëroi Mickoski?

Një pjesë e OBRM-PDUKM-së është kundër arrestimit të ish-kryetarit të partisë. Një pjesë tjetër tashmë po refuzon bindjen dhe nuk dëshiron të jetë pjesë e rrjetit kriminal.

Ashtu siç deputetët dhe këshilltarët po largohen masivisht nga ZNAM, partia e themeluar nga Maksim Dimitrievski dhe e financuar nga Mickoski, njerëzit nga OBRM-PDUKM po shohin gjithnjë e më shumë se po vjen koha për përgjegjësi.

Mickoski po bllokon ekstradimin e Gruevskit sepse duke vepruar kështu ai jo vetëm që po mbron Gruevskin, por po mbron edhe veten dhe rrjetin e tij kriminal”, akuzojnë nga LSDM./Telegrafi/

