EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
BTC $76,234 ▼ -1.77% ETH $2,079 ▼ -2.39% XRP $1.3382 ▼ -1.73% SOL $84.0600 ▼ -2.44%
"S'ka shtim kushtesh nga BE", Rama: Pakt me Berishën? Sa më shumë bashkëpunoj, aq më shumë thellohet diferenca PS-op Plenkoviq: Qeveria po përmbush kriteret, procesi i BE-së s'mund të ketë shkurtesa Vendimi i Gjykatës së Lartë: Behgjet Pacolli rimerr kontrollin e aeroportit të Vlorës Përpara nisjes së Konferencës në Bruksel, Rama: Ky është një moment shumë i rëndësishëm në rrugëtimin tonë drejt anëtarësimit
Maqedonia

LSDM: Mickoski u tha qytetarëve se do ta paguajnë çmimin ndërsa e gjithë OBRM-PDUKM-ja siguron pasaporta të BE-së përmes Bullgarisë

Mickoski u tha qytetarëve se do ta paguajnë çmimin ndërsa e gjithë OBRM-PDUKM-ja siguron pasaporta të BE-së përmes Bullgarisë, thonë nga LSDM.

“Pas deklaratës së Mickoskit se “do të presim dekada” për BE-në, ai sot u tha qytetarëve se duhet ta “paguajmë çmimin” për mosbërjen anëtare të Unionit.

Nuk ka pranim më të madh se ky që Mickoski nuk dëshiron anëtarësim në BE.

Siç thamë. Qytetarët janë pengje të krimit dhe korrupsionit të Mickoskit dhe frikës së tij nga përgjegjësia.

Qytetarët do ta paguajnë çmimin, familjet dhe fëmijët e tyre. Çmimin më të shtrenjtë do ta paguajnë të rinjtë që do të vazhdojnë të emigrojnë.

Ndërsa Mickoski u thotë qytetarëve se duhet ta paguajnë çmimin për një pritje dhjetëvjeçare për anëtarësim në BE, e gjithë OBRM-PDUKM-ja tashmë ka siguruar pasaporta evropiane për veten dhe familjet e tyre përmes shtetësisë bullgare dhe pasaportave bullgare.

Hipokrite dhe e pandershme. Tipike për një organizatë kriminale si OBRM-PDUKM që e bën Maqedoninë një shtojcë në Ballkan, një njollë të zezë në Evropë vetëm për të ruajtur kontrollin mbi shtetin dhe për të vazhduar me krimin dhe korrupsionin.

Qytetarët tashmë e shohin qartë se VMRO-OKG nuk ka luftuar kurrë për interesa shtetërore, por për pushtet, biznese, tendera dhe privilegje personale”, thonë nga LSDM.

