Luan prej 11 vitesh në “Anfield”, mbrojtësi pranë lamtumirës: Çdo gjë mund të ndodhë këtë verë
Mbrojtësi i Liverpool, Joe Gomez, mund t’i bashkohet listës në rritje të lojtarëve që do të largohen nga Anfield këtë verë. Gomez, i cili mbush 29 vjeç në fundjavën e fundit të sezonit, ka vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij dhe një numër lëndimesh të vogla e kanë kufizuar atë në 15 ndeshje si titullar në 31 paraqitje.
Me mbrojtësin 60 milionë euro Jeremy Jacquet, që mbërriti nga Rennes në verë, qendërmbrojtësin tjetër Giovanni Leoni dhe lojtarin e krahut të djathtë Conor Bradley, që pritet të kthehen pas lëndimeve të rënda në gju, Gomez mund të gjejë mundësi të kufizuara aktivizimi.
Si lojtari aktual me më shumë kohë në klub, i bashkuar në vitin 2015, ai ende ka shumë për të ofruar në aspektin e përvojës dhe shkathtësisë. Ai është në gjendje të luajë kudo në katërshen e mbrojtjes, por mund t’i duhet të kërkojë diku tjetër për mundësi në ekipin e parë.
Ai ka arritur vetëm 48 paraqitje gjatë dy sezoneve të fundit dhe u lidh me një transferim te Newcastle sezonin e kaluar dhe Milan këtë sezon. I pyetur nëse kishte ndonjë mendim për të ardhmen e tij, Gomez tha: “Jo. Mendoj se çdo gjë mund të ndodhë. Nuk e di dhe kjo është përgjigjja e sinqertë”.
“Kam vetëm një vit të mbetur në kontratë, kështu që nuk e di. Por, çfarëdo që është e destinuar të ndodhë, do të ndodhë. Jam shumë mirënjohës që kam pasur këtë kohë në këtë klub. Do të jem gjithmonë mirënjohës që kam pasur 11 vjet në një vend si ky. E tëra çfarë mund të bëj është të jem mirënjohës”, tha Gomez.
